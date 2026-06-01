La familia de Clint Eastwood confirma su retirada definitiva del cine

Era un hecho sin nada que ver con el talento o las ganas de trabajar. Pero la carrera de Clint Eastwood, el astro del cine de Hollywood, ha llegado a su fin a los 96 años recién cumplidos.

Según su hijo, el también actor Kyle Eastwood, en una entrevista a France Info, el mítico Harry el Sucio habría tirado la toalla de cara a dirigir o intervenir en alguna otra película. Eastwood estaría por tanto oficialmente jubilado.

A propósito de su retirada, el joven actor se manifestó en torno haber intervenido en varias películas de su padre. "Tengo muchos buenos recuerdos de trabajar con él: ahora está retirado, tiene 95 años", dijo.

Su última película como actor sería Cry Macho, estrenada en 2021, y como director la exitosa Jurado nº 2, de 2024. Ningún título aparece listado en preparación en su extensa ficha en Imdb (Internet Movie Database), que sitúa en 73 los títulos protagonizados y 45 los dirigidos por Eastwood.

Los rumores de un nuevo largometraje como director, probablemente el último, han resultado ser infundados. Eastwood parece haber esperado, no obstante, hasta el último momento para retirarse del cine.

Lo hace siendo una de las figuras más influyentes de la industria estadounidense. A lo largo de su carrera ha destacado tanto como actor como director, participando en películas emblemáticas como Por un puñado de dólares, El bueno, el feo y el malo, rodadas en España e inauguradoras de la tendencia del spaghetti western, hasta otras como Gran Torino.

En los noventa, su estilo sobrio y su capacidad para contar historias fueron por fin reivindicadas con una buena remesa de premios por films como Sin Perdón. Todos ellos le han convertido en un referente del cine durante más de seis décadas, trascendiendo el género del western y la acción.

En su vejez, Eastwood -nacido el 31 de mayo de 1930- ha seguido demostrando una notable actividad profesional. Lejos de retirarse, ha continuado dirigiendo y produciendo películas, manteniendo una presencia constante en la industria cinematográfica. Su longevidad y dedicación al trabajo lo han convertido en un ejemplo de perseverancia y pasión por el cine.