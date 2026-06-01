Las 10 películas que arrasarán este verano: temor por los desastres 'woke' de La Odisea y Supergirl

Te ofrecemos un adelanto detallado de los estrenos cinematográficos previstos para la temporada estival. El verano se ha convertido en la época reina de los grandes blockbusters y del consumo palomitero, una tendencia que se consolidó históricamente a partir de 1975. Fue en ese año cuando el estreno de Tiburón, dirigida por Steven Spielberg, y el posterior fenómeno de Star Wars de George Lucas, cambiaron las reglas del juego. Desde entonces, el verano dejó de ser una época de bajo consumo destinada únicamente al descanso playero para transformarse en el escenario donde las grandes productoras de Hollywood concentran sus mayores recursos económicos y creativos.

Los grandes estudios cinematográficos enfocan sus esfuerzos del verano en captar al público familiar, un sector que representa la madre del cordero en términos de recaudación en taquilla. La inmensa mayoría de estas producciones son películas de alto presupuesto diseñadas específicamente para entretener a todos los rangos de edad. Sin embargo, en esta maquinaria comercial existen notables excepciones. Directores de la talla de Steven Spielberg o Christopher Nolan gozan de un estatus tan privilegiado en la industria que se les permite hacer lo que les da la gana, logrando sacar adelante proyectos personales y arriesgados al margen de las fórmulas preestablecidas.

Adentrándose en la cartelera del próximo verano, el crítico se enfoca en tres producciones de animación que, si bien difícilmente pasarán a la historia del séptimo arte por su profundidad artística, tienen asegurado un éxito financiero multimillonario en las taquillas de todo el mundo. Se trata de secuelas que se encuentran ya en sus cuartas o quintas entregas y que fácilmente alcanzarán recaudaciones de cientos de millones de dólares. El primer gran título destacado es Minions y Monsters, cuyo estreno está programado para el uno de julio. Esta cinta pertenece a Illumination, un estudio que recientemente ha cosechado una enorme fortuna con la producción de Super Mario Galaxy, la esperada continuación de la adaptación cinematográfica del famoso fontanero de Nintendo.

Al analizar el estilo de Illumination, sus producciones suelen ser coloridas, técnicamente competentes y sumamente atractivas para el público infantil, aunque a menudo carecen de una verdadera entidad cinematográfica. En el caso específico de Minions y Monsters, la trama introduce un concepto de metacine sumamente interesante. Los populares personajes amarillos se verán inmersos en el propio sistema de los grandes estudios de Hollywood, vistiendo sus icónicos petos vaqueros mientras intentan rodar películas y buscar a las criaturas más famosas de la mitología clásica. Esta premisa ofrece a la productora una valiosa oportunidad para realizar un divertido homenaje a los recursos del cine de terror y a sus monstruos más emblemáticos, haciendo la experiencia mucho más amena para los espectadores adultos.

Pero eso es solo el principio del vídeo. Si quieres ver qué más te depara el verano en salas de cine no dudes en dar a play y seguir nuestro canal @LDCultura y dar "like" al vídeo.