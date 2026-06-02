El caso Hübener es un cúmulo de oportunidades desaprovechadas, pero, pese a su falta de fuerza, tiene cierto poder de resonancia. La historia real de un grupo de estudiantes alemanes que fundó un grupo de resistencia contra el nazismo empieza reflejando la normalidad de los opresores, la banalidad del mal. No hay nada particularmente ajeno en los quehaceres cotidianos de una familia nazi, salvo la extrañeza de, como en un capítulo de Dimensión desconocida, ir conociendo poco a poco la naturaleza de su entorno.

Es una idea que la película de Matt Whitaker no sabe aprovechar, por lo que se disuelve en un relato de maduración, una historia de pandillas juveniles que pronto deriva en una película policíaca. Sin embargo, la película parece incluso entonces anclada en los convencionalismos de un drama de época, temerosa de convertirse en una película de género ambientada en medio del período más temible imaginable.



Pese al buen papel de Rupert Evans como perseguidor de los jóvenes —el único personaje con verdadera profundidad del asunto—, El caso Hübener es una película hecha de renuncias y, aun así, un correcto thriller dramático que sabe resonar con los tiempos actuales y que muestra la autoconciencia de los alemanes, y hasta de los propios nazis, de su propia condición. La fractura y división entre estos, el poder de la propaganda y el autoengaño se dan cita en una película que rechaza derivadas bélicas y que, por eso mismo, podría haberse salido del carril escalando la tensión de la caza y captura, pero se acomoda demasiado pronto en los laureles del prestigio.

Así que El caso Hübener es, como los propios protagonistas, una película que lucha por salir de su tibieza sin saber demasiado bien cómo. El tenebrismo de algunas imágenes —con el protagonista escondiéndose en la oscuridad de un callejón— y sus compases más mundanos producen más efecto que los grandes momentos épicos de juicio y absolución, lo bastante ingenuos para convencernos de una eficacia palpable pero desaprovechada de una película que se conforma con la etiqueta de 'basado en un hecho real'.