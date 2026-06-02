Las películas de Los Beatles: marihuana, espías y el equívoco con Imelda Marcos

En esta nueva edición del programa Prohibido Contar Ovejas, el presentador Felipe Couselo, acompañado por sus colaboradores habituales Juanma González y Alicia Parente, dedica un monográfico especial a la filmografía de la mítica banda británica The Beatles. El programa arranca analizando el impacto cultural y cinematográfico de sus dos primeras producciones cinematográficas en la década de 1960: A Hard Day's Night y Help!, ambas bajo la dirección del cineasta Richard Lester.

El primer bloque se centra en A Hard Day's Night, o ¡Qué noche la de aquel día!, estrenada en 1964. Los colaboradores explican que, a pesar de ser la banda más famosa del planeta en ese momento, la discográfica EMI optó por rodar la película en blanco y negro debido a una evidente racanería presupuestaria. A pesar de estas limitaciones económicas, la obra fue un rotundo éxito de crítica y taquilla, llegando a conseguir varias nominaciones a los premios Oscar en categorías musicales y de guion. La cinta destaca por capturar el espíritu frenético de la 'beatlemanía' mediante un estilo que mezclaba el documental realista con el absurdo británico.

Durante la conversación, se revelan detalles jugosos sobre el rodaje, como la aparición de la modelo Pattie Boyd como extra en la famosa escena del tren, un encuentro fortuito que daría pie a su matrimonio con George Harrison y que posteriormente inspiraría composiciones legendarias como 'Something' de la propia banda, o 'Layla' de Eric Clapton. Además, destaca la presencia de un jovencísimo Phil Collins entre la multitud de adolescentes enloquecidos que aparecen al comienzo del filme, una de las muchas anécdotas que enriquecen este clásico del cine musical.

Hay conexiones entre el humor de la película y el de otros referentes del humor británico. El ritmo caótico y los gags recuerdan notablemente al estilo que más tarde popularizarían los Monty Python, colectivo con el que George Harrison mantendría una estrecha relación de amistad y mecenazgo en el futuro. También se comenta la escena de la bañera en la que John Lennon balbucea en alemán, una clara referencia a la dura etapa de aprendizaje que la banda vivió en los clubs de Hamburgo a principios de los sesenta.

Posteriormente, el debate se traslada a su segundo largometraje, Help!, estrenado en 1965. En esta ocasión, la trama abandona el tono semidocumental para sumergirse de lleno en una parodia de espías muy influenciada por la estética de las películas de James Bond. La disparatada historia gira en torno a un anillo de sacrificios que Ringo Starr no se puede quitar del dedo, lo que desencadena una persecución por parte de una secta mística y científicos locos a lo largo de localizaciones tan exóticas como las Bahamas o los Alpes.

Los tertulianos comentan el ambiente que rodeó la producción, señalando que los músicos admitieron años después haber pasado gran parte del rodaje bajo los efectos de la marihuana, lo que explica el tono marcadamente surrealista de muchas de las escenas. A nivel estrictamente musical, el álbum homónimo dejó clásicos eternos como 'Ticket to Ride' o 'You're Going to Lose That Girl', además de la célebre balada Yesterday, una de las piezas más versionadas de la historia de la música popular, grabada en solitario por Paul McCartney con un cuarteto de cuerda.

Destaca la presión que los músicos tenían entonces en su vida pública, evocando el peligroso incidente que vivieron en Filipinas al ser expulsados del país tras un malentendido con la primera dama Imelda Marcos. Para cerrar el programa de forma lúdica, Couselo somete a sus compañeros a un divertido juego de preguntas utilizando el Trivial Pursuit oficial de la banda, poniendo a prueba los conocimientos de los colaboradores antes de despedir la emisión.

Felipe Couselo pone fin a esta primera entrega con la canción 'I Need You', compuesta por George Harrison. El locutor agradece la participación de Alicia Parente y Juanma González, emplazándolos a una segunda parte en el próximo programa de Prohibido Contar Ovejas en esRadio para abordar los títulos restantes de la filmografía beatle: Magical Mystery Tour, Yellow Submarine y Let It Be.