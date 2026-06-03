Solo tiene 18 años pero tiene una de las carreras más meteóricas del cine español. La jovencísima y prometedora actriz Carla Quílez ganó con 14 años la Concha de Plata del festival de San Sebastián por su papel en La Maternal. Esta semana ha recibido en Tenerife el premio Lo Que Viene en el certamen del mismo nombre que concede la crítica cinematográfica agrupada en la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE). Un certamen que adelanta los principales proyectos tanto en cine como en series que llegarán próximamente. El premio ‘Lo que viene’ pretende ensalzar carreras más que prometedoras.

La actriz se muestra sumamente agradecida durante un encuentro con Es Cine por este reconocimiento de la crítica, el cual recibe con enorme cariño y que, según confiesa, le aporta un impulso extra para continuar su carrera "con la misma garra y entusiasmo" que ha demostrado desde sus inicios.

Carla Quílez a su llegada a Tenerife.

El caso de Carla Quílez es curioso: su ascenso dentro de la industria viene dado por su enorme talento y no por campañas de marketing o tener millones de seguidores en redes sociales por narrar su "vida maravillosa". Detrás hay un enorme esfuerzo y mucha disciplina, inculcada por años de clases de danza, su verdadera vocación, que la ha llevado a competir.

A pesar de su meteórico ascenso en el panorama cinematográfico español, Carla Quílez destaca la importancia de mantener los pies en la tierra, algo que logra gracias a su entorno cercano, formado por su familia y amigos, "que me hacen estar al día, o sea, no dejo de ser yo". La actriz relata que comenzó en el mundo de la interpretación sin buscarlo de manera profesional, debutando bajo la dirección de la cineasta Pilar Palomero en la aclamada película La Maternal.

Carla Quílez con Javier Cámara en 'Yakarta'.

Al ver el vídeo recopilatorio de sus trabajos que precedió a la entrega del premio por parte de Alejandro García y Salva Reina, la joven confiesa haberse emocionado al percatarse de la gran cantidad de proyectos que ya acumula a su corta edad.

Uno de los hitos de su trayectoria ha sido compartir pantalla con el consagrado actor Javier Cámara en Yakarta, serie de Movistar Plus. Una experiencia de la que guarda un recuerdo inmejorable. Aunque trabajar con una figura de tal relevancia le generaba cierto vértigo al principio, Carla alaba la enorme "generosidad y cercanía" de Cámara en el set de rodaje. Describe al actor como alguien que "vive su profesión con la ilusión de un niño con un juguete nuevo", lo que facilitó que la tensión desapareciera rápidamente y que terminaran fraguando una gran amistad que espera que "dure toda la vida".

Críticas negativas y posicionarse políticamente

Preguntada por cómo gestiona las críticas de la prensa especializada y la presión de los cástines, Carla muestra una madurez sorprendente para su edad. Asume que los rechazos, los conocidos como "noes", forman parte intrínseca de la profesión de actor y confía plenamente en el destino profesional de cada papel.

Asimismo, respecto a la presión de posicionarse políticamente en las alfombras rojas, la actriz defiende con firmeza la libertad de cada artista para decidir si quiere mojarse o no ante los medios, respetando todas las posturas pero prefiriendo en su caso mantener sus opiniones en el ámbito privado: "prefiero no mojarme y cada uno opina lo que opina, pero yo prefiero quedármelo para mí". Porque una de las consecuencias de aquel actor que prefiere posicionarse es clara: "lo que el actor sí que tiene que saber es que está expuesto a que esa gente luego opine de él".

Finalmente, Carla Quílez revela que gran parte de su disciplina en el set proviene de su formación en el mundo de la danza y el baile, disciplina a la que ha dedicado muchísimas horas y que considera su verdadero punto de partida en el arte. Tras haberse tomado un breve descanso necesario para desahogar la mente y compaginar sus estudios, porque sigue estudiando, la actriz anuncia que volverá a los rodajes a partir de julio. Tiene por delante la filmación de tres películas que la mantendrán ocupada hasta final de año, consolidando su prometedor futuro en la industria audiovisual.

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