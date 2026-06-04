Candela Peña es un "auténtico monstruo" en este acierto de Netflix

Esta semana me voy a acercar a Netflix para hablaros de La Desconocida, una story con un buen planteamiento inicial y una capacidad para construir un relato que va más allá de la intriga principal. La trama de suspense arranca con la aparición en el puerto de Barcelona de una joven amordazada y maniatada (Ana Rujas) y sin recuerdos dentro de un contenedor, víctima de graves abusos que apuntan a una red de trata de blancas.

Tras sobrevivir a un intento de asesinato en el hospital, se convierte en el centro de una investigación liderada por una tenaz detective (Candela Peña) y su compañero. A contrarreloj, ambos intentarán descubrir la identidad de la mujer y los oscuros secretos enterrados en su memoria. Un thriller cargado de tensión, donde cada pista revela un misterio más profundo y peligroso.

La inspectora encargada del caso, que arrastra sus propios tormentos personales, tratará de guiar a la joven para reconstruir su pasado y descubrir la identidad de sus captores. La cinta cuenta con una magnífica labor de dirección y una sobresaliente interpretación de todo el elenco, que logra mantener en vilo al espectador durante todo el metraje. No obstante, me gustarái destacar especialmente a Candela Peña, un auténtico monstruo de la interpretación.

Una producción con un notable alto por su excelente atmósfera y su aproximación a los límites de la psicología humana y el trauma. Recomiendo de forma entusiasta el visionado de esta cinta como una cita ineludible para los amantes del suspense y el buen cine español.

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