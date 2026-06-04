Carmen Machi, Premio Nacional de Cinematografía 2026: "Es un reconocimiento impagable"

La actriz Carmen Machi, galardonada este jueves con el Premio Nacional de Cinematografía 2026, aseguró que recibir este galardón a toda su trayectoria es "un reconocimiento impagable" y admitió estar "muy emocionada" y "sorprendidísima" tras conocer la noticia. "Un premio a toda tu trayectoria, a todo lo que has hecho y que tanto disfrutas y que vives de ello, es un reconocimiento impagable. Muy emocionante", señaló la intérprete.

La actriz reconoció que nunca ha trabajado con la expectativa de recibir premios: "Nunca te lo planteas. Nunca trabajas con el objetivo de que te premien; trabajas con el objetivo de cumplir con tu cometido", indicó, al tiempo que agradeció la "generosidad" de los miembros del jurado por haberla distinguido con este galardón.

Asimismo, confesó sentirse especialmente impresionada al repasar la nómina de premiados que la preceden. "Más cuando ves la lista de las personas y los compañeros que te preceden en este galardón, que dices: '¡¿Pero cómo puede ser?!'. Entonces, pues, muy contenta", manifestó.

En el momento de conocer la noticia, Machi se encontraba inmersa en el rodaje de la segunda temporada de la serie Celeste. "Ahora mismo estoy rodando la segunda temporada de Celeste y estoy desarrollando ese trabajo por el que se supone que te premian", señaló.

La intérprete quiso destacar además el carácter colectivo del cine y dedica el reconocimiento a los profesionales con los que ha compartido su carrera. "Lo primero que sientes es que te viene mucha gente a la cabeza y es mucha gente con la que trabajas continuamente", explicó. En este sentido, subrayó que el cine es "uno de los trabajos con el equipo más grande que existe", por lo que considera que el premio también pertenece a quienes la han acompañado profesionalmente. "Gracias al equipo con el que trabajo recogeré un premio tan importante en septiembre", concluyó.

El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros. El jurado ha elegido a la intérprete "por ser una de las actrices de comedia más importantes de la historia del cine español" y elogia su labor por destacar "en todo tipo de géneros". "Ha sabido conectar con el público masivamente, no afectándole su enorme popularidad para acercarse a proyectos más autorales", afirma.

Además, el jurado la ha destacado como "trabajadora incansable en cine, teatro y televisión", señalando que "ha participado en más de un centenar de producciones y representa los valores de una mujer actual, fuerte e independiente".

El Premio Nacional de Cinematografía recompensa la aportación más sobresaliente en el ámbito cinematográfico español, puesta de manifiesto preferentemente a través de una obra hecha pública o una labor profesional desarrollada durante el año 2025, o, en casos excepcionales debidamente motivados, se otorga como reconocimiento a una trayectoria profesional.

El galardón, que el ministro de Cultura entrega habitualmente en el marco del Festival de San Sebastián, reconoció en su pasada edición a Eduard Fernández, quien se une a una amplia lista de personalidades de la cinematografáa española, entre quienes se encuentran Penélope Cruz, José Sacristán, Isabel Coixet, Antonio Banderas, Fernando Trueba o Carla Simón, entre otros.