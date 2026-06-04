Eran de niños, pero no: 10 películas traumatizaron a una generación (aún no lo han superado)

En este vídeo de @LDCultura, el canal de Libertad Digital esRadio, compartimos contigo una lista muy personal sobre las películas que marcaron y traumatizaron a la llamada generación del videoclub. Antes de la llegada de fenómenos modernos como Harry Potter o los contenidos virales de TikTok, existieron títulos que dejaron una huella imborrable, y a veces perturbadora, en la mente de los jóvenes espectadores. Y estos son, sin más, algunos de los del que esto escribe.

A través de este repaso nostálgico, se argumenta que estas producciones del sector del cine, a pesar de no ser necesariamente consideradas de culto o de gran calidad (aunque eso es discutible), influyeron de manera decisiva en el gusto posterior por el terror y el drama. La mezcla de situaciones lacrimógenas y escenas de gran impacto visual contribuyó a forjar la identidad cultural de toda una época.

La primera cinta analizada en esta lista de traumas es Invasores de Marte, un largometraje de ciencia ficción de mediados de los años ochenta. Dirigida por Tobe Hooper —célebre creador de la terrorífica película La matanza de Texas— y producida por la mítica factoría Cannon, esta historia provocó un estado de pánico extremo tras verla en la gran pantalla.

Te dejamos caer otra, para que compruebes de antemano que la lista es más variada de lo que piensas: la terrorífica muerte del "recluta Patoso" de La chaqueta metálica, el film bélico de Stanley Kubrick que visualizaba la partida del personaje encarnado por el actor Vincent D’Onofrio de una manera realmente perturbadora, y que mostraba los horrores de la guerra... incluso antes de llegar a la batalla.

Pero eso es solo el principio de este pequeño listado que esperamos que te entretenga mucho. Dale al play si quieres ver el resto y traumatizarte realmente.