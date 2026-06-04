Las declaraciones más recientes de Quentin Tarantino sobre el cine actual han sido todo lo duras que cabría esperar. El director de Pulp Fiction, que de momento demora el rodaje de la que sería la última película de su carrera, no ha destacado esta vez por realizar declaraciones sobre el conflicto bélico de Israel o por despotricar contra actores como Paul Dano o Matthew Lillard, como en las últimas ocasiones.

En una entrevista publicada hoy por Sight & Sound, resumió su visión con varias frases que se han vuelto tendencia, en las que califica al Hollywood actual como una "fábrica de salchichas sin sabor" ("flavorless sausage factory") al tiempo que critica la uniformidad y falta de personalidad de muchas producciones.

"Los fallos, las situaciones inverosímiles, el servilismo hacia el público, los actores mal elegidos o simplemente las estupideces suelen hundir cada nueva película que sale de la fábrica de salchichas insípidas que antes se hacía llamar Hollywood", declaró a la revista.

Tarantino, el niño malo del cine indie de los noventa, aseguró que casi ninguna película contemporánea le entusiasma realmente, porque encuentra en ellas demasiadas concesiones comerciales, incoherencias y fórmulas repetidas. Llegó a comentar que, muchas veces, prefiere leer un libro antes que ver una película nueva.

También señaló que la década de 2020 le parece tan floja que incluso los años 80 —una época que él había criticado en numerosas ocasiones— ahora le parecen mejores en comparación. "En comparación, las películas de los últimos seis años hacen que los años 80 parezcan los años 30", consideró.

Además, Tarantino ha insistido recientemente en otra idea que lleva años defendiendo: que la experiencia del cine en salas sigue siendo insustituible y que el consumo en plataformas de streaming tiende a convertir las películas en algo "desechable" o menos especial.

A pesar de sus críticas, sí ha destacado algunas excepciones recientes que se salen de lo habitualmente establecido. Entre ellas, el remake de West Side Story de Steven Spielberg, las dos entregas de la fracasada saga del Oeste autofinanciada por Kevin Costner, Horizon: An American Saga, y especialmente The Rip (El Botín), película policíaca de Netflix protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck cuyo guion elogió de forma muy explícita.

"He visto películas que me han gustado, pero ninguna me ha atrapado realmente y me ha transportado a ese lugar mágico de disfrute al que solía ir con frecuencia y que era la razón por la que amaba el cine por encima de cualquier otra forma de arte", lamentó el mítico y cinéfilo realizador, que este año ha escrito el guion de la segunda entrega de su Érase una vez en Hollywood, que dirige para Netflix David Fincher con Brad Pitt retomando el papel del especialista Cliff Booth.