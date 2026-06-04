Wim Wenders retira un film por una escena de Nastassja Kinski desnuda a los 13 años

El director alemán Wim Wenders ha decidido retirar de momento de circulación su película Falsche Bewegung (Falso movimiento, 1975) tras un debate sobre una escena en la que aparece semidesnuda la actriz Nastassja Kinski cuando era adolescente.

"Como único superviviente de quienes entonces fueron responsables de Falso movimiento veo que en su momento Nastassja Kinski debió ser mejor protegida. Por eso te pido perdón sin reservas, Nastassja", dijo Wenders en un comunicado difundido por la fundación que lleva su nombre.

En el mismo comunicado Wenders explica que las reacciones y las conversaciones de los últimos días han contribuido a que él vea ahora con claridad lo que ocurrió entonces.

"Estoy agradecido por ello. Solo un intercambio abierto y respetuoso puede llevar a revisar posiciones", aseguró.

El director dice que es necesario que la sociedad encuentre una manera adecuada de relacionarse con películas controvertidas del siglo XX y que desde la fundación buscará un debate al respecto con diversas instituciones.

"Solo después, y aunque tarde mucho, y cuando hayamos encontrado una solución, también en consenso con Nastassja Kinski, podremos volver a permitir que la película circule", afirmó.

Kinski había dicho que desde hace años le viene pidiendo a Wenders que recorte la escena, de dos minutos de duración, que la muestra con el torso desnudo.

"Aunque a los 13 años no podía juzgarlo, pronto me di cuenta de que algo no estaba en orden", le dijo recientemente la actriz al diario Süddeutsche Zeitung.

Wenders, por su parte, durante la ceremonia de entrega de los Premios del Cine Alemán, dijo que actualmente no volvería a rodar una escena semejante, pero que no podía hacerle un reproche a su yo de entonces que había hecho una película de su tiempo.

La situación, según Wenders en ese discurso, implicaba abrir una discusión sobre la manera de relacionarse con la herencia fílmica.

"¿Es legítimo cortar una escena que lesiona a una actriz que he admirado y admiro? ¿Se puede recortar una película a posteriori?", planteó Wenders.

El abogado de Kinski, Christian Schertz, había calificado el discurso de Wenders como un intento por eludir su responsabilidad individual y aseguró que el director se había negado durante años a hablar con la actriz sobre la escena, por lo que llegó a plantearse, antes de la declaración de este miércoles, acudir a los tribunales.

Wenders, que recibió este año el Premio de Honor de la Academia del Cine Alemán, tiene una serie de películas que se han hecho icónicas como El cielo sobre Berlín, Alicia en las ciudades o Buena Vista Social Club.

Con una Kinski ya adulta en un papel protagónico realizó también la road movie Paris, Texas.