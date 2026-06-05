Crítica de 'He-Man y los Masters del Universo': puro aliento fantástico sin complejos

Los famosos Masters del Universo de Mattel, o los juguetes de los 80 que todos los niños jugaron, reciben el tratamiento de una superproducción actual de Hollywood en la película ya estrenada en cines He-Man y los Masters del Universo.

Las figuras, que dieron lugar a una famosa serie de televisión y un no tan célebre film producido por la Cannon (que, sin embargo, se convirtió en un favorito de los videoclubs) llegan encarnados por Nicholas Galitzine como He-Man y Jared Leto como Skeletor, en un film tan consciente de sus propias limitaciones y virtudes que hasta se hace difícil ejercer la crítica.

Lo mejor de la película que ha dirigido Travis Knight, responsable del estudio de animación stop-motion Laika, es su falta de complejos a la hora de abordar esta pseudo-mitología artúrica de espada y brujería, lo que no la impide añadir ciertas notas de comentario contemporáneo (sobre la masculinidad herida de He-Man, sobre los nombres absurdos de los personajes y su propia necesidad de armar una franquicia) que de alguna manera logran funcionar gracias al puro aliento fantástico que Knight logra imprimir al sucedáneo de Star Wars.

El resultado, un film entretenido que parece tomar como plantilla los famosos Guardianes de la Galaxia de la Marvel y que puede gustar a todos los miembros de la familia.

En la videocrítica que te dejamos arriba, Juanma González aborda para el canal @LDCultura todos los detalles (sin spoilers) de la película que corprotagonizan Idris Elba, Camilla Mendes, Alison Brie y Morena Baccarin, entre otros.

En He-Man y los Masters del Universo, etras estar separados durante 15 años, la Espada del Poder guía al príncipe Adam (Nicholas Galitzine) de regreso a Eternia, donde descubre que su hogar ha quedado destrozado bajo el malévolo dominio de Skeletor (Jared Leto). Para salvar a su familia y a su mundo, Adam deberá unir fuerzas con sus aliados más cercanos, Teela (Camila Mendes) y Duncan / Man-At-Arms (Idris Elba), y aceptar su verdadero destino como He-Man, el hombre más poderoso del universo.

Dirigida por Travis Knight y protagonizada por Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson y Charlotte Riley, con la participación de Kristen Wiig, y con Jared Leto e Idris Elba, la historia de Aaron Nee & Adam Nee y Alex Litvak & Michael Finch basada en Masters del Universo de Mattel llega exclusivamente a los cines de toda España el próximo 5 de junio.