Muere Anthony Head, actor de 'Buffy Cazavampiros' y 'Ted Lasso', a los 72 años

El actor británico Anthony Head ha muerto a los 72 años tras sufrir complicaciones derivadas de una neumonía, según ha informado su familia a través de un comunicado difundido por sus hijas, Emily y Daisy Head. El intérprete era conocido internacionalmente por sus papeles en series como Buffy Cazavampiros o Ted Lasso.

En el comunicado –recogido por medios como la BBC– sus hijas han señalado que Anthony Head falleció "en paz" y "rodeado de su familia" debido a complicaciones derivadas de una neumonía. Emily y Daisy han pedido respeto a la privacidad en estos momentos y han subrayado el impacto que su padre y su trabajo han tenido en el público y en sus compañeros de profesión.

Las dos hijas del actor han destacado también el vínculo del intérprete con su carrera, que se extendió durante varias décadas y en la que trabajó en producciones de teatro, cine y televisión tanto en Reino Unido como en Estados Unidos.

Una carrera entre el teatro, la televisión y el cine

Nacido en Camden (Londres), en el año 1954, Anthony Head creció en un entorno vinculado al mundo del espectáculo. Era hijo del documentalista Seafield Head y de la actriz Helen Shingler. Se formó en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres y comenzó su carrera en el teatro musical, debutando en Godspell.

En sus inicios también participó en campañas publicitarias, entre ellas anuncios de café que tuvieron amplia difusión. Posteriormente, su carrera evolucionó hacia la televisión, el cine y el teatro, con una trayectoria que incluyó también proyectos musicales.

En el ámbito televisivo alcanzó reconocimiento internacional por su papel como Rupert Giles en Buffy Cazavampiros, serie en la que interpretó al bibliotecario durante varias temporadas. Más adelante, participó en producciones como Little Britain o la serie Merlín.

En los últimos años volvió a tener presencia internacional con su papel de Rupert Mannion en Ted Lasso, donde interpretaba al expropietario de un club de fútbol. En cine, participó en títulos como La dama de hierro o Supercutres.

Anthony Head compartía su vida con Sarah Fisher, a quien conoció en el Teatro Nacional en la década de los ochenta, cuando ella trabajaba como asistente administrativa. La pareja tuvo dos hijas, Emily y Daisy Head, ambas vinculadas también al ámbito interpretativo.

La familia residió durante años en una granja en Inglaterra, mientras el actor compaginaba su vida familiar con largos periodos de trabajo en Los Ángeles, especialmente durante el rodaje de Buffy Cazavampiros.

En enero de este mismo año, la familia había sufrido la muerte de Sarah Fisher, fallecida a los 61 años, lo que supuso un nuevo impacto para el entorno del actor.