Arantxa Echevarría: "Quería una película americana pero con personajes súper españoles como la Mari del País Vasco"

La directora Arantxa Echevarría es una de las cineastas españolas más interesantes del panorama actual. Es capaz de hacer una película independiente como Chinas o el gran éxito del cine español La infiltrada. Este fin de semana estrena Cada día nace un listo, una comedia de ritmo vertiginoso que supone un gran cambio de registro para la realizadora con la que retrata la sociedad española desde el humor y la pillería.

Durante una entrevista para esCine en el Festival de Málaga junto a sus dos protagonistas, Hugo Silva y Susi Sánchez, la directora Arantxa Echevarría explica que, aunque es muy meticulosa con la planificación y el guion, prefiere dar total libertad a sus actores cuando entran en escena. En ese sentido, recuerda cómo fichó a Diego Anido tras un casting para La infiltrada, donde el actor gallego la deslumbró con su vis cómica.

Diego Anido y Susi Sánchez en 'Cada día nace un listo'.

Para este nuevo filme, Echevarría escribió un personaje a su medida: un apasionado del arte y de la música italiana que, en realidad, no tiene ni idea de ninguno de los dos temas, lo que propicia situaciones de un gran nivel poético y absurdo. La trama gira alrededor de Tony Lomas (Hugo Silva), un extriunfito venido a menos que sobrevive actuando en fiestas privadas. En una de estas, es contratado por un joven adinerado para que robe un cuadro de la casa familiar en la que nunca hay nadie. Recurrirá como compinche a la Mari (Susi Sánchez), que es otra pilla con planes propios.

La directora explica en esRadio: "Yo tengo muy clara la estética de la película, queríamos que fuera como una película un poco americana. Un poco Coen pero contando cosas como muy españolas y con personajes súper españoles. Más que la Mari, una mona del País Vasco, o este lumpen, que es el Tony Lomas. Pero con un concepto y una imagen diferente".

Hugo Silva en 'Cada día nace un listo'.

¿Y cómo es posible que queramos que a los ladrones les salgan bien las cosas? "Porque nos sentimos representados; ella es una mujer que no tiene dónde caerse muerta, que tiene que sacar adelante a la familia porque tiene un hijo inútil. O el personaje de Tony. Queremos esa tele nueva con tantas pulgadas, pero no nos llega. Entonces nos vemos representados y dices: ojalá les vaya bien a estos perdedores. Porque en el fondo somos todos unos perdedores".

"Contra un imbécil no puedes nunca"

Hugo Silva comparte los detalles de su desternillante personaje. A pesar de su decadencia, Tony mantiene un optimismo desbordante y una actitud infantil que el actor define como pura ingenuidad. Silva confiesa que se lo pasó en grande interpretando a este tierno triunfito y que le costó desprenderse de esa energía tan libre y divertida una vez finalizado el rodaje, destacando la gran coherencia y vulnerabilidad que el guion otorgaba a su papel.

Entre risas, el actor explica que lo que le terminó por cautivar del personaje es que "nada puede con él. Es un poco como 'no podréis conmigo porque soy imbécil', contra un imbécil no vas a poder nunca". Por su parte, la ganadora del Goya Susi Sánchez da vida a Mari, una mujer coraje, luchadora y extremadamente pragmática que debe sacar adelante a su familia mediante negocios cutres, cuando no ilegales directamente.

La actriz resalta la fortaleza de su personaje, alguien que no se recrea en la queja y que simplifica los problemas cotidianos para seguir avanzando. Sánchez alaba la dirección de Echevarría, quien le dio una enorme libertad para improvisar, especialmente en sus escenas con el actor Diego Anido, con quien logró crear una divertidísima y peculiar relación en la pantalla.

Belén Rueda en 'Cada día nace un listo'.

En el reparto también brilla la joven promesa Sofía Otero, que interpreta a la nieta de Mari. Tanto Silva, que ya coincidió con ella en el cortometraje Plenitud, como la propia directora se deshacen en elogios hacia Otero, destacando su absoluto desparpajo y su falta de inhibición ante las cámaras. Secundarios de lujo como Belén Rueda o Gonzalo de Castro completan el reparto.

El equipo reflexiona sobre cómo la comedia sirve como "la mantequilla del dolor", una herramienta indispensable para abordar temas complejos y conectar de forma directa con el público a través de la risa y el reflejo de la idiosincrasia española.

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.