Tras trece años de ausencia, la franquicia Scary Movie vuelve a la carga aprovechando el nuevo impulso que ha recibido la saga de terror Scream, la cual siempre ha servido de base y columna vertebral para estas parodias cinematográficas. El declive de las películas originales de Ghostface arrastró consigo a la versión humorística, sumiendo a la franquicia de parodias en un prolongado letargo.

Sin embargo, el anuncio de una nueva y ambiciosa continuación de la saga de asesinos ha propiciado el escenario perfecto para el regreso de la comedia gamberra de la mano de Paramount. Durante esta década de silencio, el cine de terror moderno ha cosechado una enorme cantidad de éxitos que sirven como material fresco para el largometraje, destacando sátiras de títulos tan sonados como La Sustancia, M3GAN, Weapons o la aclamada Longlegs.

Scary Movie.

El argumento central de la película vuelve a poner en el punto de mira al icónico asesino Ghostface, quien esta vez se dedica a acosar a un personaje llamado Martes, parodiando abiertamente a la conocida serie de Netflix Miércoles, y a su madre en una vivienda que emula los escenarios clásicos de la saga Halloween. El paso de los años también se hace evidente en los personajes tradicionales, quienes han evolucionado dentro de la historia: ahora tienen hijos que continúan con el legado y algunos de los antiguos protagonistas ocupan puestos de relevancia en la comunidad.

Lo más llamativo de esta nueva entrega es su audacia para reírse de los dogmas contemporáneos de la corrección política. Se atreve a reírse y parodiar sin tapujos de absolutamente todo disparando con humor ácido contra fenómenos sociales e históricos recientes como el movimiento MeToo, los oscuros escándalos del caso de Jeffrey Epstein, las protestas de Black Lives Matter o las discusiones actuales sobre las nuevas identidades de género y el lenguaje inclusivo.

Este tipo de humor políticamente incorrecto y gamberro resulta refrescante en el panorama cinematográfico actual, logrando arrancar carcajadas al público al romper con las ataduras morales de la industria de Hollywood. Mientras los típicos chistes de contenido sexual explícito que caracterizaban a las primeras entregas han perdido fuerza y frescura, es precisamente el humor negro e incorrecto sobre la actualidad social lo que rescata el largometraje y desata las risas de los espectadores.

Doofy en Scary Movie.

Incluso resulta llamativo que el estudio no haya cedido ante la censura ni haya eliminado a personajes controvertidos con discapacidades que en el clima social actual habrían sido cancelados desde el principio, optando en cambio por potenciarlos y reivindicar la comedia sin límites.

En definitiva, esta Scary Movie vuelve para destrozar sin piedad los reboots, remakes, requels, precuelas, secuelas, spin-offs, terror elevado, historias de origen... básicamente todo lo que incluya la palabra legacy y cada falso final que parece definitivo. Hablando de finales, la película tiene dos escenas post-créditos.

Otra vuelta, He-Man

En contraste con las risas de la parodia, la cartelera también recibe un retorno nostálgico con la nueva versión de He-Man y los Masters del Universo. La producción recupera las aventuras de el príncipe Adam en el planeta Eternia y su eterno enfrentamiento contra el malvado Skeletor, interpretado en esta ocasión por el oscarizado Jared Leto.

A pesar de la expectación generada entre los aficionados a los juguetes de Mattel y la serie de animación de los años ochenta, la película no termina de convencer, siendo un intento fallido que se queda a medio camino entre la épica de superhéroes y la comedia infantiloide. Algunos de los diálogos resultan a menudo vergonzosos con un tono demasiado infantil, desaprovechando el enorme potencial del universo de fantasía original.

He-Man y los Masters del Universo.

Suspense del bueno

Para los amantes de las sensaciones fuertes y el terror psicológico, se estrena Backrooms, una propuesta que traslada a la gran pantalla las famosas leyendas urbanas nacidas en internet. Protagonizada por el solvente Chiwetel Ejiofor y la increíble actriz noruega Renate Reinsve, la cinta destaca por generar una atmósfera asfixiante de paranoia y desconcierto a través de pasillos interminables y salas vacías que parecen personalizarse para desestabilizar la mente de los personajes.

En tan solo tres días desde su lanzamiento, la película ya se ha convertido en el quinto título más taquillero de la historia de A24. Backrooms es el debut como director de Kane Parsons, quien con apenas 19 años se ha convertido no solo en el director más joven en la historia del prestigioso estudio independiente A24, sino también en el cineasta más joven en dirigir una película número 1 en la taquilla mundial. Lleva recaudados, a falta de contabilizar mercados como el español al que llega este fin de semana, más de 140 millones de dólares.

Comedia, drama y una película muy mala

Por otro lado, la gran recomendación de la semana en el apartado de comedia es Cada día nace un listo, dirigida por Arantxa Echevarría. Protagonizada por Hugo Silva y Susi Sánchez, la historia nos presenta a un buscavidas que acepta el encargo de un joven adinerado para robar un valioso cuadro.

La cruz de la semana se la lleva, sin duda, Todo lo que nunca fuimos, un drama adolescente ambientado en el País Vasco. El repaso de la cartelera se completa con propuestas de corte más independiente y reestrenos significativos. Entre ellas, la comedia musical canadiense La ironía del amor y el drama íntimo Rebuilding, protagonizado por Josh O'Connor.

Además, destaca el reestreno en salas y a color de Los Ilusos 13+13, una de las obras más personales del director Jonás Trueba, mientras Fernando Franco regresa con La Luz, donde Alberto San Juan encarna a un sacerdote respetado que decide colgar los hábitos; y Mi cielo, tu infierno, un drama que narra las dificultades de una relación homosexual clandestina.

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