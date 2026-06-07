La música de cine no siempre nace de violines, pianos o grandes orquestas. A veces surge de objetos cotidianos, de sonidos inesperados o incluso de materiales que jamás imaginaríamos en una partitura. Esta es la temática del Do-Re-Film de esta semana, la sección de Es Cine en la que Sergio Pérez y Jesús Blanco invitan a descubrir un universo sonoro tan insólito como fascinante.

Escucharemos una selección de bandas sonoras que esconden secretos poco convencionales: desde el sonido metálico de una simple sartén golpeada por un martillo en una saga imprescindible de ciencia ficción hasta el uso de yunques para reforzar la tensión dramática en una de las películas más exitosas de la historia del cine. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas músicas sin sospechar qué había realmente detrás de ellas?

Pero la exploración va más allá de lo anecdótico. También hay espacio para la experimentación pura, donde objetos cotidianos se transforman en instrumentos para crear atmósferas inquietantes. Aquí merece una mención el percusionista más mítico de Hollywood, quien fabricó instrumentos para El Planeta de los Simios, chasqueó los dedos para la sintonía de La Familia Addams o tocó el xilófono para la de The Simpsons. ¿Quién fue este personaje y a dónde ha ido a parar su colección tras su muerte?

El reloj de muñeca de Hans Zimmer, los instrumentos elaborados con huesos reales, la máquina de escribir que impactó a los espectadores y protagonizó una banda sonora ganadora de un Óscar, venciendo a un compositor español, o la planta nuclear abandonada que prestó los sonidos ambientales a una inquietante música que tardó en terminarse 7 meses.

Entre la invención, la creatividad ante la falta de recursos y las puras operaciones de marketing, descubrimos el mundo sonoro detrás de los objetos más inesperados. Reproduce o descarga el audio y acompáñanos en este viaje alucinante.