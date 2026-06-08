No llama la atención que Arantxa Echevarría, tras el éxito y el Goya de La infiltrada, regrese a la comedia con Cada día nace un listo. En la película que protagoniza un brillante Hugo Silva vuelve a haber un crítico retrato de todo el feísmo patrio, pero en clave esta vez de clase social, con la directora poniendo la lupa en todos los vasos comunicantes, esta vez de la corrupción en su nivel más básico y humano, entre altos y bajos, o ricos y pobres, con el robo de un Caravaggio por bandera.

El amigo de Tony Lomas, un cantante de Operación Triunfo venido a menos, le endosa el robo de unos cuadros para conseguir cash rápido en medio de una trama de corrupción política. Pero este está más interesado en la novia de aquel mientras otros personajes variopintos enredan en la función.

Echevarría no puede evitar llevarse el thriller a la comedia negra que venía de cultivar antes, y Cada día nace un listo podría ser una de las películas españolas mejor hechas en cuanto a trabajo de cámara y edición se refiere: los encuadres chocantes y tensos, el excelente uso del panorámico —esta vez al servicio de toda la vulgaridad patria— están a la orden del día. La edición nerviosa y expresiva late al ritmo de los diálogos y de la imaginación visual de la directora. Una excepción en el género.

Por el camino, Hugo Silva coge toda su masculinidad dominante y la degrada para buscar el gag en un film con precisión de thriller donde lo comercial no se pega con una mirada crítica y diríamos que personal de la clásica picaresca de pata negra, pero alejada del tópico victimista: Cada día nace un listo aspira a ser una panorámica, va de los vasos comunicantes entre las distintas clases sin salvación o redención para ninguno.

Lo que prima es la mirada de una directora que no parece tener límites de género o temática, que va de lo nacional a lo universal en cuanto a tono y género, y que aporta una mirada crítica y divertida a un film de naturaleza clásica. Pero si solo la mitad de las películas estrenadas en cines tuvieran algo del dinamismo visual de Cada día nace un listo, tan lejos de la planicie del plano/contraplano televisivo como cerca de tipos como McTiernan, otro gallo nos cantaría.