Backrooms y Obsession: los youtubers que humillan en taquilla a los ejecutivos de Hollywood

Las cifras mundiales de taquilla están mandando un mensaje. A través de dos éxitos del cine independiente (y de terror) como son Backrooms y Obsession, la primera ya estrenada en España y la segunda a finales de junio, el público está diciendo a los ejecutivos de Hollywood que 1) el modelo tradicional de blockbuster que ha funcionado los últimos quince años está en decadencia, y 2) una nueva generación de cineastas salidos de la cultura de internet y las redes sociales podría tomar el timón en el cambio que se avecina.

Y es que el fracaso en taquilla de The Mandalorian and Grogu y, esta misma semana, He-Man y los Masters del Universo (tercera en taquilla en su primer fin de semana en España, frente al primer puesto para… precisamente, Backrooms) avisan de que las grandes y tradicionales franquicias están cediendo terreno ante películas que, originales o no, al menos remozan lo ya visto y articulan un lenguaje que interesa a las nuevas generaciones.

En Backrooms, el propietario de una tienda de muebles descubre una puerta a un espacio liminal, un laberinto de habitaciones completamente ilógico donde el tiempo y el espacio simplemente no funcionan. En Obsession, un cándido enamorado ve cómo su obsesión se vuelve contra él: su amor platónico se convierte en su sombra hasta extremos peligrosos.

La primera la dirigió Kane Parsons (20 años), que debuta en el largometraje adaptando sus cortometrajes virales de YouTube titulados Backrooms bajo el nombre "Kane Pixels". La segunda es de Curry Baker (26 años) youtuber conocido también por sus sketches en la web, de género fundamentalmente cómico, en la página "that’s a bad idea".

Las cifras hablan por sí mismas y se están repitiendo fuera de EE UU, confirmando la solidez del fenómeno. Backrooms, que contó con el apoyo de la productora A24 y grandes nombres consagrados como Oz Perkins, Shawn Levy o James Wan, costó menos de 10 millones y lleva acumulados 120. Obsession costó menos de 1 y lleva ya los 220 a nivel mundial.

Los dos filmes y sus directores tienen su origen en relatos creepypasta de internet o, en todo caso, cineastas nacidos de la cultura online que arrastraban seguidores a partir de su labor en YouTube, TikTok, Reddit y otro tipo de redes. Sus contenidos virales habían despertado la curiosidad no solo de los aficionados al cine de género sino también amplios espectros de público mucho más atento a lo que ocurre en sus pantallas de móvil que en la de los cines.

Si algo saben en Hollywood es explotar la gallina de los huevos de oro, y el éxito de Backrooms y Obsession demuestra que hay mucho que exprimir en ese área. Mientras franquicias como Star Wars, Marvel y DC luchan por la mitad de los resultados de antes de la pandemia, el siguiente paso en la evolución de los gustos del público parece haberse presentado sin (casi) llamar a la puerta.

Se trata de dos películas de terror profundamente moral, deudoras en cierto modo de las metáforas morales del fundacional Rod Serling en Dimensión Desconocida (The Twilight Zone). Personajes antipáticos, que representan algunos de nuestros peores rasgos, encuentran una puerta a lo extraño y allí reciben una lección. Su ansiedad, su trauma o su miedo se vuelve literalmente contra ellos en lo que podría calificarse un reflejo de los dilemas sociales del momento.

Un ejemplo de la labor de Parsons en Youtube:

Nada nuevo bajo el sol, pero sí una nueva puerta de entrada para un público joven que desea una válvula de escape para su ansiedad, y la encuentra en relatos donde lo cotidiano se vuelve peligroso, inquietante, extraño, en base a parámetros y un lenguaje que ellos conocen. Esto se produciría en base a la creación de espacios denominados "liminales", en el caso de Backrooms, con un edificio de oficinas vaciado de personas que progresivamente se va descoyuntando hasta formar una realidad ajena.

De ese modo tenemos la familiaridad de un sueño y el peligro de una pesadilla en ambientes vacíos, el aislamiento, el espacio conocido que sin embargo resulta extraño. Y en la textura de imágenes que evocan una cierta nostalgia, ya sea a través del formato VHS (visto lo visto, el nuevo Super 8 de cara a generar terror con el concepto "material encontrado") o un diseño de producción que evoca de manera impersonal los años 90. Todo al servicio de reflejar el estado de ánimo del personaje (o personajes) protagonistas.

En el caso de Obsession estamos ante un thriller romántico que exprime los miedos de una generación pospandémica acostumbrada a "trabajarse" el romance a través de redes, a espiarse con el escudo del teléfono móvil, cultivando una individualidad y egoísmo, y en definitiva, una soledad que más tarde e ineludible choca, es herida por la cruda realidad. Un thriller doméstico que se adapta al latir de las relaciones tóxicas en versión digital donde el sexo, el amor, y la atracción, derivan en algo perverso y peligroso: nunca conocemos realmente al otro, convertido aquí en motivo de obsesión de una masculinidad tóxica que recibe lo que da.

Todo indica que los dos filmes, además de demostrar la posibilidad de asaltar la taquilla con bajos presupuestos, arrojan ideas no exactamente nuevas pero remozadas de una imagen fresca. La eclosión de un nuevo grupo de creadores que, antes de ser fagocitados por el sistema, puede que consigan inyectar algo de sangre nueva al panorama cinematográfico que lleva años apoltronado en su dilema del streaming frente a las salas.