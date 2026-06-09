Barrió la taquilla del 87 en una España más libre, pero hoy estaría prohibida

En este fragmento de esRadio, Juanma González y Dani Palacios retroceden en el tiempo hasta el año 1987, una época que recuerdan con nostalgia y que estuvo plagada de importantes acontecimientos en el mundo de la cultura popular. En el ámbito musical, rememoran grandes lanzamientos como el álbum de debut de George Michael, Faith, o el exitoso disco de Michael Jackson, Bad.

En cuanto al plano cinematográfico, los locutores destacan títulos muy taquilleros de la época como Atracción Fatal, Los Intocables, Tiburón 4 o Arma Letal. No obstante, recalcan que ninguna de estas superproducciones de Hollywood logró superar en la taquilla española al gran fenómeno del año: la película de la popular banda Hombres G, Sufre Mamón.

Para analizar el arrollador éxito de esta producción española, el programa cuenta con la participación del colaborador Gonzalo Contreras, para desgranar los detalles de esta icónica comedia musical de finales de los ochenta.

La película, que arrasó en la taquilla, está dirigida por Manuel Summers, padre de David Summers, infravalorado por la crítica de su tiempo por su transición hacia un cine más comercial, y que ahora es reivindicado como un creador brillante y un cronista excepcional de la sociedad de su época. A lo largo de su carrera, Summers destacó no solo en el ámbito cinematográfico, sino también en el humor gráfico y la sátira en publicaciones históricas como La Codorniz o Hermano Lobo. Su habilidad para conectar con las masas se tradujo en éxitos colosales de taquilla, convirtiendo películas como Adiós, Cigüeña, Adiós o La Niña de Luto en auténticos hitos sociales.

El análisis de Sufre Mamón, actualmente disponible en la plataforma Netflix, se detiene en varias de sus escenas más gamberras, cuya incorrección política las haría hoy del todo impensables. Los tertulianos recuerdan entre risas las bromas pesadas gastadas a los sacerdotes del colegio católico, el desternillante destino del mono teñido de verde o el descontrol en las aulas con el lanzamiento de palomas, perros y gatos. Estas secuencias, que beben directamente del espíritu de las comedias adolescentes americanas al estilo de Porkys, reflejan una época de libertad creativa y un sentido del humor irreverente que hoy en día difícilmente superaría los filtros de la censura social contemporánea.