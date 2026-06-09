Burgos celebra el 60 aniversario del rodaje de 'El bueno, el feo y el malo'

Varios municipios de la provincia de Burgos se preparan para conmemorar el sexagésimo aniversario del rodaje de la mítica película El bueno, el feo y el malo, obra maestra del director italiano Sergio Leone. Con tal motivo, se ha diseñado un extenso y detallado programa de actividades culturales y cinematográficas que busca poner en valor el vasto legado de este wéstern en la región. Las jornadas de celebración, que incluyen conferencias, exposiciones y visitas a los escenarios originales, permitirán a los aficionados revivir los momentos más icónicos de esta pieza fundamental de la historia del cine.

El homenaje reunirá a especialistas y participantes de la producción original junto a devotos del género, quienes tendrán la oportunidad de recorrer los mismos parajes burgaleses que en su día sirvieron de telón de fondo para las andanzas de Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach. Las actividades se desarrollarán entre el 23 y el 26 de julio en localidades emblemáticas como Salas de los Infantes, Hortigüela, Carazo, Contreras y Santo Domingo de Silos.

La programación oficial arrancará el jueves 23 de julio con la inauguración de una muestra muy especial. La exposición, titulada "El Universo de El bueno, el feo y el malo", abrirá sus puertas en el Gran Casino de Salas de los Infantes para exhibir un valioso catálogo de fotografías y documentos íntimamente ligados al proceso de filmación. Ese mismo día, la jornada concluirá con una proyección accesible de la mítica cinta en el municipio de Hortigüela.

El viernes 24, el foco se trasladará al debate y la reflexión académica. Se inaugurará un simposio centrado en el análisis de la película en Salas de los Infantes. El encargado de pronunciar la conferencia inaugural será Guillermo de Oliveira, conocido por ser el director del aclamado documental Desenterrando Sad Hill. Estará acompañado por la compositora Zeltia Montes, aportando una visión especializada sobre el impacto sonoro y musical de estas grandes producciones.

De cara al fin de semana, el sábado 25 los asistentes podrán disfrutar de una experiencia inmersiva con la visita al escenario original del campo de concentración de Betterville, situado en Carazo. En este marco incomparable se celebrará una mesa redonda en la que tomarán la palabra diversos técnicos y extras locales que formaron parte del rodaje en el año 1966, una iniciativa englobada dentro del encuentro "Pueblos de Película".

Entre los invitados que compartirán sus memorias destacan nombres como José Luis Bermúdez de Castro y Fabrizio Gianni, quienes ejercieron como ayudantes de producción y dirección, respectivamente. También estarán presentes algunos figurantes históricos de la zona. Como colofón al sábado, Contreras acogerá el "Festival Hijo de Mil Padres", que amenizará la velada con actuaciones musicales a cargo de bandas como Cardelina, Arnau & The Honky Tonk Losers y Arizona Baby.

Finalmente, el domingo 26 de julio se dedicará al análisis histórico de la obra de Sergio Leone, con la intervención de reconocidos expertos de talla internacional como Peter J. Hanley y Víctor Matellano. El broche de oro a este intenso fin de semana lo pondrá una actuación musical en el cementerio de Sad Hill, a cargo de la Banda de Música Alfoz de Lara, que interpretará inolvidables composiciones del genio Ennio Morricone. Esta conmemoración se extenderá a lo largo de 2026 con el firme propósito de reforzar el turismo y el valor patrimonial de estos escenarios inmortales.