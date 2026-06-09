La Justicia iraní confirma la condena a un año de cárcel del director Jafar Panahi

El cineasta iraní Jafar Panahi ha visto ratificada la condena a un año de prisión y dos años de prohibición para abandonar Irán después de que un tribunal revolucionario rechazara el recurso presentado por su defensa. El director estaba acusado de propaganda contra la República Islámica por la realización de películas clandestinas y por apoyar el movimiento de protesta "Mujer, vida, libertad".

Según informa EFE, el abogado del realizador, Mustafa Nili, confirmó este domingo la decisión judicial en declaraciones recogidas por el diario reformista Etemad. "Según la sentencia, Panahi fue declarado culpable de propaganda contra la República Islámica de Irán y condenado a un año de prisión", señaló el letrado.

Recurso rechazado

Nili explicó además que el Tribunal Revolucionario de Teherán ha mantenido íntegramente la sentencia dictada en diciembre, aunque todavía existe la posibilidad de presentar un nuevo recurso ante una instancia provincial. La condena incluye también una restricción para salir del país durante dos años.

De acuerdo con el abogado, el procesamiento del director está relacionado con "la producción de una película clandestina y problemática contra el establishment gobernante", en aparente referencia a Un simple accidente, la película con la que Panahi conquistó la Palma de Oro en el Festival de Cannes y por la que también fue nominado al Oscar.

Inspirada en su experiencia

El filme, de carga política, narra la historia de cinco iraníes que se enfrentan a un hombre al que identifican como su presunto torturador en prisión, una trama inspirada en la propia experiencia del cineasta.

La agencia iraní ISNA aseguró el pasado mes de mayo que Panahi había regresado a Irán el 30 de marzo, aunque el director no llegó a confirmarlo públicamente.