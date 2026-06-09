"No intentemos hacerlo woke": Idris Elba renuncia a Bond para ser fiel a la saga

El actor británico Idris Elba, que durante años ha sido postulado por los medios como un candidato a próximo James Bond, se ha manifestado al respecto con sinceridad en una extensa entrevista en la revista GQ. Elba, recién nombrado sir o caballero británico, ha sorprendido descartándose a sí mismo por las presiones del movimiento woke.

"Bond es grande en todo el mundo. Y no todos aceptarán a un hombre negro, un hombre africano, interpretando a Bond. Eso no es lo que les gusta en su cultura. Punto…", dijo el actor, que acaba de estrenar en cines la película He-Man y los masters del universo.

No obstante, y pese al desencanto, Elba apuesta por mantener al personaje tal y como es: "Bond es tan irreal, así que un toque de realidad es bueno, pero no intentemos hacerlo woke. Creo que hay que ser fiel a lo que es: escapismo. No intentes complacer al gusto del mundo. Solo sé Bond."

Elba, que fue uno de los protagonistas de la serie The Wire, ha afirmado en esta y otras ocasiones que nunca consideró realmente que fuera una opción probable y sostiene que, en este caso, se trata de un personaje que no debe redefinirse para responder a todas las sensibilidades contemporáneas.

En el reportaje, el británico habla de cómo ha ido desplazando su interés del cine a otros proyectos con impacto social real. Uno de los más importantes es su trabajo contra la violencia con armas blancas en el Reino Unido, una causa que le ha llevado a colaborar con comunidades, organizaciones y autoridades, y uno de los motivos por los que ha sido nombrado sir.

Las audiciones de Bond siguen en marcha, con Denis Villeneuve previsto para ejercer de director en el nuevo film de la franquicia, el primero bajo el sello Amazon. Para retomar el papel abandonado por Daniel Craig se barajan nombres como Callum Turner o Aaron Taylor-Johnson, entre otros candidatos desconocidos.