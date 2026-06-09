El cine deportivo tiene a menudo la difícil tarea de superar la propia realidad, pero la película Saipan logra precisamente eso con una maestría inusual. La cinta, que está basada en hechos reales, aborda uno de los episodios más polémicos de la historia del deporte en Irlanda. Saipan nos hace viajar al Mundial de 2002, el primero que fue organizado por dos países, Japón y Corea del Sur, y que tan malos recuerdos nos trae a los españoles con el robo ante el segundo anfitrión en cuartos de final cuando el linier de Trinidad y Tobago Michael Ragoonath anuló el gol de Morientes tras un centro de Joaquín.

No fue la única polémica de aquel Mundial, Irlanda también acaparó muchos de los titulares por la surrealista concentración que llevaron a cabo en Saipan, perteneciente a las Islas Marianas del Norte. No fueron solo las condiciones sino también la mala relación entre el seleccionador, Mick McCarthy, y el capitán del equipo, Roy Keane, que terminó con la renuncia y abandono de la concentración del jugador.

Steve Coogan como Mick McCarthy en 'Saipan'.

Irlanda no conseguía clasificarse para un Mundial desde 1994 y había muchas ganas. Sin embargo, la organización de la concentración previa al evento parecía más encaminada a disfrutar de las fiestas, la sauna, el campo de golf... que de otra cosa. Con una comida no adecuada para unos deportistas de élite, un campo de entrenamiento en pésimas condiciones y lo más grave de todo, la falta de pelotas, apenas había un par de balones para todo el combinado nacional irlandés. La polémica pasó a conocerse como El incidente en Saipan.

Choque de egos

La película que acaba de llegar a Movistar Plus, lejos de caer en el mero documental dramatizado o en la caricatura, la producción irlandesa se erige como una profunda exploración de las tensiones humanas, la soledad del liderazgo y el irreconciliable choque de egos en los entornos de alta presión y máxima competición.

Éanna Hardwicke como Roy Keane en 'Saipan'.

Uno de los grandes fuertes de la película radica en las magistrales interpretaciones de su dúo protagonista. La labor de Steve Coogan, que da vida con una contención admirable al seleccionador Mick McCarthy, y de Éanna Hardwicke, encarnando al siempre temperamental e inflexible capitán Roy Keane, resulta soberbia.

La química en pantalla entre ambos actores eleva un guion que ya de por sí es afilado, capturando a la perfección la atmósfera asfixiante y la creciente hostilidad que se apoderó de la concentración de la selección nacional irlandesa poco antes del comienzo del Mundial de 2002.

La dirección ha sabido tejer un drama humano universal a partir de una disputa futbolística local que dividió a todo un país. El mérito reside en que el conflicto no se presenta de forma maniquea; ambos personajes exponen motivaciones comprensibles desde sus respectivas posturas éticas y profesionales, algo que enriquece enormemente el resultado final, fomentando la empatía del espectador y evitando con brillantez los habituales tópicos del género deportivo.

Lejos de reabrir viejas heridas nacionales, irlandesas, se entiende, de forma gratuita o de regodearse en la polémica de aquellos días, Saipan ofrece una perspectiva madura, sosegada y equilibrada que invita a la reflexión profunda sobre la naturaleza del deporte de élite, la exigencia extrema y la lealtad.

Saipan no es el único estreno de streaming, pincha en el audio para descubrir todas las novedades.