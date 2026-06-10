El espacio de cine de Prohibido contar ovejas en esRadio arranca con un viaje nostálgico hacia una fórmula narrativa que parece haberse perdido en el Hollywood moderno: las secuencias de apertura de los años ochenta y noventa. Los colaboradores rememoran cómo las producciones de aquella época dorada se tomaban su tiempo para presentar el escenario de la historia mediante panorámicas urbanas espectaculares –habitualmente de ciudades como Nueva York o Los Ángeles– acompañadas de bandas sonoras memorables que sumergían de inmediato al espectador en la atmósfera del filme.

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La primera gran obra analizada es Manhattan, la obra maestra dirigida por Woody Allen en 1979. Con su célebre prólogo en blanco y negro, filmado magistralmente por Gordon Willis, la película rinde tributo a la gran manzana bajo los acordes de la música de George Gershwin. En la tertulia se destaca la extraordinaria voz en off del doblador español Miguel Ángel Valdivieso y se genera un interesante debate sobre las preferencias entre este largometraje y Annie Hall, dos de las cumbres del cineasta neoyorquino.

El recorrido por estas aperturas legendarias continúa con Esta Casa es una Ruina, la popular comedia de 1986 producida por Amblin, la compañía de Steven Spielberg. Al son de la canción interpretada por Stephen Bishop, la película presenta la clásica premisa de la joven pareja con aspiraciones que adquiere una vivienda que termina desmoronándose por completo. Los tertulianos bromean sobre la crudeza de las reformas domésticas y la asfixia financiera que retrataba la cinta, erigiéndose como un fiel reflejo de la sociedad estadounidense de los ochenta.

La música vuelve a cobrar un protagonismo absoluto con el análisis de Gremlins 2: La Nueva Generación, la gamberra secuela dirigida por Joe Dante en 1990. Con una partitura del maestro Jerry Goldsmith, la cinta arranca con un plano aéreo de Nueva York que rápidamente desciende hacia el bullicio de Chinatown. Los colaboradores elogian la valentía del director al dinamitar la sensiblería de la primera entrega, utilizando incluso un prólogo de dibujos animados de los Looney Tunes y caricaturizando a Donald Trump a través del personaje de Daniel Clamp.

En el ámbito del cine de catástrofes de finales de los noventa, se analiza la secuencia de créditos de Volcano. La película de 1997 sitúa al espectador en un soleado amanecer en Los Ángeles, utilizando una partitura de Alan Silvestri que acompaña el despertar de la metrópoli antes de que la lava comience a brotar del subsuelo. Se recuerda la dura competencia que mantuvo esta producción con Un Pueblo Llamado Dante's Peak, el otro gran título de volcanes de aquel año, que se saldó con un notable éxito de taquilla.

Uno de los puntos álgidos de la conversación llega al abordar el inicio de Armas de Mujer, la aclamada cinta de Mike Nichols de 1988. Los tertulianos elogian la emblemática canción 'Let the River Run' de Carly Simon –ganadora del premio Oscar–, que suena mientras la cámara sobrevuela la Estatua de la Libertad hasta fijarse en el transbordador de Staten Island. En el programa se reivindica el papel de la protagonista, encarnada por Melanie Griffith, frente a lecturas contemporáneas que tachan erróneamente la obra de machista, cuando en realidad supuso un gran hito para el feminismo de la época.

Finalmente, la tertulia concluye analizando los contrastes entre la sucia y obrera estampa de Detroit de Superdetective en Hollywood –ambientada de manera fantástica por el tema 'The Heat Is On'– y el idílico suburbio californiano de Poltergeist. En esta última producción de 1982, de nuevo con música de Jerry Goldsmith, el plano de una pacífica urbanización residencial sirve como la perfecta antesala para el terror sobrenatural, demostrando que detrás de la aparente prosperidad económica americana se esconden profundas pesadillas suburbanas.