Natalie Portman y otros artistas denuncian el boicot a un cineasta israelí en Marsella

La actriz Natalie Portman y destacados realizadores como Jacques Audiard y Justine Triet han sumado sus firmas a una contundente carta pública en la que denuncian el "fracaso intelectual" que supone el reciente boicot contra el cineasta israelí Nadav Lapid. La campaña de acoso y derribo ha logrado su objetivo de excluir al director del Festival Internacional de Cine de Marsella (FID), evidenciando la deriva de la cultura de la cancelación cuando se trata de ciudadanos del Estado judío.

Lapid, ganador del Oso de Oro en la Berlinale por la película Sinónimos, había sido invitado al certamen para ejercer como miembro del jurado y proyectar su aclamado largometraje Policeman. Sin embargo, la intolerancia no tardó en manifestarse. Varios participantes se negaron a asistir si un ciudadano de Israel formaba parte del jurado. Esta censura interna derivó rápidamente en un llamamiento público, que se tradujo en amenazas directas a los patrocinadores y en la retirada de una decena de las 120 cintas programadas.

La ironía del caso, que no ha pasado desapercibida para los firmantes, es que Lapid es un conocido opositor a las políticas del primer ministro Benjamín Netanyahu. El texto, difundido en las páginas del rotativo Le Monde, subraya que se trata de un artista disidente "cuya trayectoria se ha forjado a lo largo de muchos años a partir de una crítica frontal a las políticas aplicadas por los distintos Gobiernos de su país". A pesar de ello, los radicales no han dudado en silenciarlo.

Los casi 400 profesionales de la cultura que suscriben la misiva advierten de la preocupante reducción del individuo a su nacionalidad. "Muchas personas buscan, con toda legitimidad, formas de actuar (...) Pero lo que está en juego aquí es más sencillo: se reduce al artista a su nacionalidad", denuncian. En este sentido, rechazan de plano que se imponga un "lenguaje de amenaza" en el sector, al que lamentablemente "las Instituciones responden a menudo por miedo".

Ante la enorme presión, Nadav Lapid decidió finalmente cancelar su viaje. Por su parte, la dirección del certamen emitió un cuestionable comunicado en el que, si bien juzgaba "totalmente injustificado" hacer a un creador responsable de las acciones de su Ejecutivo, asumía la retórica de los extremistas al tildar la política de Israel de "racista, colonialista y genocida". Una capitulación institucional que no impidió la marcha del realizador.

Además de Portman o Audiard, la lista de apoyos incluye a figuras como Michel Hazanavicius, Apichatpong Weerasethakul o Rebecca Zlotowski. Todos ellos alertan sobre la proliferación de estrategias intimidatorias que impiden la reflexión. "En lugar de abrir un debate (...) asistimos a la proliferación de estrategias intimidatorias que cierran precisamente ese espacio", lamentan. Los creadores exigen poder debatir sin caer en "mecanismos de descalificación que rayan en el simplismo más lamentable" y hacer frente a la "violencia fascista del presente" que impone la mordaza.