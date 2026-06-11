El sindicato de directores de arte tacha de "traición" el apoyo de Martin Scorsese a la IA

Martin Scorsese se ha convertido en el centro del debate sobre el uso de la inteligencia artificial en la industria audiovisual después de participar en un vídeo promocional de Black Forest Labs, una empresa especializada en IA a la que se ha incorporado recientemente como asesor. La aparición del director de Uno de los nuestros o El lobo de Wall Street utilizando el modelo Flux para crear un guion gráfico ha provocado la reacción crítica del Sindicato de Directores de Arte (ADG, por sus siglas en inglés).

La organización profesional ha difundido un comunicado en el que reprocha al director de Taxi Driver y Casino que apoye una tecnología que invade funciones desempeñadas tradicionalmente por artistas y diseñadores que trabajan en producciones cinematográficas y televisivas.

Críticas al uso de IA

En el vídeo promocional de Black Forest Labs, Scorsese plantea cómo trasladar a un equipo de rodaje las imágenes que un director tiene en mente. Según el sindicato, el realizador presenta la inteligencia artificial como una solución para una labor que históricamente han desarrollado profesionales especializados.

La ADG sostiene que esta promoción deja de lado el trabajo de numerosos perfiles vinculados al diseño de producción. Entre ellos menciona a distintos profesionales que colaboran habitualmente con los cineastas en la planificación visual de una obra. En su comunicado, el sindicato afirma que estos trabajadores llevan décadas ayudando a los directores a materializar sus ideas y considera que la herramienta presentada por Scorsese invade un ámbito que corresponde a creadores humanos. "La promoción por parte del señor Scorsese de un producto de IA generativa elude la participación de los directores artísticos, artistas gráficos, ilustradores, diseñadores de producción, escenógrafos, decoradores y otros profesionales con talento afiliados", defienden.

Derechos de autor

Uno de los aspectos centrales de la crítica del sindicato se refiere al modo en que funcionan los sistemas de inteligencia artificial generativa.

La organización señala que este tipo de modelos son capaces de producir imágenes y conceptos visuales porque procesan grandes cantidades de material disponible en internet. Según la ADG, parte de esas obras podrían estar protegidas por derechos de autor y haber sido utilizadas sin consentimiento, reconocimiento, compensación ni transparencia.

El sindicato considera que las capacidades de estas herramientas dependen precisamente del trabajo previo realizado por artistas de diferentes disciplinas. Por ello, cuestiona que se presenten como una alternativa a profesionales cuyo trabajo habría servido para entrenar esos sistemas.

Además, la organización sostiene que las contribuciones de los diseñadores y artistas siguen aportando un valor esencial a cualquier producción audiovisual y rechaza la idea de que puedan ser reemplazadas por procesos automatizados.

El comunicado difundido por la ADG adopta un tono especialmente crítico al referirse al impacto que la inteligencia artificial puede tener sobre la creación cinematográfica. La organización afirma que pensar que el trabajo de estos profesionales puede ser imitado o superado por herramientas de IA generativa supone "una traición a la naturaleza colaborativa del cine".