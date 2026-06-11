Las diez mejores películas y series de la primera mitad de 2026

El crítico de cine de Libertad Digital, Juanma González, nos ofrece un análisis detallado sobre las que considera las mejores producciones audiovisuales en lo que llevamos de año. En este repaso especial para esRadio, González se adelanta a las habituales listas navideñas para realizar un balance de la mitad del año 2026, seleccionando diez títulos imprescindibles entre películas y series que han destacado en las pantallas durante los primeros seis meses del ejercicio.

El recorrido comienza con La Plaga, una obra que, sin adscribirse estrictamente al género de terror, adopta una atmósfera asfixiante para retratar el acoso escolar en el entorno de un campamento de verano. Con la solvente presencia de Joel Edgerton en el reparto, la cinta sobresale por su ritmo, un manejo preciso del suspense y una puesta en escena realista que la distancia de los dramas sociales convencionales.

La segunda recomendación es Buena Suerte, Pásalo Bien, No Mueras, el regreso a la dirección de Gore Verbinski tras sus éxitos en la saga pirata. Protagonizada por Sam Rockwell, esta propuesta de ciencia ficción con toques de humor negro aborda el peligro de la inteligencia artificial mediante una estructura que recuerda a la mítica saga de acción y viajes en el tiempo, logrando un notable equilibrio entre comedia y advertencia tecnológica.

En el terreno del terror más puro, destaca El Pasajero Nocturno, una película dirigida por el cineasta noruego André Øvredal que revitaliza el clásico mito urbano de la chica de la curva. A través de un enfoque clásico pero sumamente eficaz, la producción consigue inquietar al espectador sin recurrir a artimañas pretenciosas, consolidándose como una de las sorpresas de la taquilla española.

González continúa con El Drama, un largometraje de corte independiente amparado por la prestigiosa productora A24. Encabezado por las estrellas Robert Pattinson y Zendaya, este filme de superación y relaciones sentimentales sortea los clichés del género gracias a una dirección de actores impecable y un guion que plantea dilemas morales muy profundos, interpelando directamente al público norteamericano.

La segunda temporada de One Piece | Netflix

Dando el salto a la pequeña pantalla, se destacan dos series de enorme calidad. Por un lado, La Maldición de Widow's Bay en la plataforma Apple TV+, una brillante comedia de terror con Matthew Rhys como protagonista. Por otro, The Boroughs, también conocida como Jubilación Rebelde, la nueva serie de los hermanos Duffer para Netflix que traslada la nostalgia ochentera de sus anteriores éxitos a un grupo de jubilados liderado por Alfred Molina y Gina Davis.

En el plano familiar, la gran recomendación es Las Ovejas Detectives, una ingeniosa adaptación cinematográfica que cuenta con la participación de Hugh Jackman. A pesar de presentarse inicialmente como un producto meramente infantil, la cinta despliega un inteligente misterio al estilo de las novelas policiacas clásicas, combinando con acierto efectos prácticos y animación digital.

El bloque de grandes superproducciones veraniegas lo componen The Mandalorian y Grogu y He-Man y los Masters del Universo. Ambas producciones, destinadas a revitalizar la taquilla, destacan por recuperar el espíritu de aventuras de las grandes sagas espaciales de antaño, sirviéndose de unos espectaculares efectos especiales para ganarse el favor del espectador amante del cine de evasión.

La lista se completa con Spider-Noir, la esperada serie de Prime Video protagonizada por Nicolas Cage que explora la vertiente más detectivesca del famoso héroe arácnido, y Proyecto Salvación, la nueva colaboración espacial de Ryan Gosling bajo la dirección de Phil Lord y Christopher Miller, un relato de ciencia ficción espacial que ha cosechado excelentes cifras de recaudación.

Finalmente, Juanma González destaca la segunda temporada de la adaptación en imagen real de One Piece en Netflix. El carisma de su elenco, encabezado por Emily Rudd, y un diseño de producción espectacular confirman el éxito de un proyecto que ha sabido trasladar con respeto la esencia del anime japonés al público de todo el mundo.