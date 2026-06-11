Como una variante más sórdida y húmeda de Venganza, la serie B de acción que catapultó a Liam Neeson al Olimpo de los héroes del género, The Furious lidia con el secuestro de la hija de —aparentemente— un pacífico comerciante de clase baja, mudo para más inri… que, naturalmente, resulta ser el hombre equivocado. Pero he aquí que la película hongkonesa de Kenji Tanigaki no es solo una película de acción: es 'la' película de acción de la que los aficionados al género llevan hablando una temporada, desde que se fuera del último festival de Sitges con el Premio Especial del Jurado.

Como en The Raid (Redada asesina) y su secuela, sus responsables se han preocupado de que la odisea de Wang (Xie Miao) por los bajos fondos de Hong Kong sea el no va más en cintas de artes marciales. Y si la trilogía de Neeson tenía el sabor de una serie negra europea (por algo salía de la factoría de Luc Besson), la odisea del padre comprometido, ayudado por el periodista encarnado por Joe Taslim, visto precisamente en The Raid, tiene ese sabor exótico (pese a su variedad de productores norteamericanos) que multiplica por dos su atractivo. No necesita más, al igual que otras revenge movies confeccionadas para el lucimiento de su estrella, caso de la no menos mítica Commando.

Pese a cierto uso y abuso de los efectos de sonido efectistas y la sangre digital, todo en The Furious, que recibe un estreno limitado en cines el viernes 12 de julio antes de pasar a otra fase en su distribución, está dispuesto para un único y claro objetivo: obsequiar con una exhibición de coreografías físicas capaces de extenuar al espectador más preparado. Es un halago, en tanto la película de Tanigaki sabe usar el panorámico para que los vertiginosos movimientos de Xie Miao y compañía queden, pese a su velocidad, meridianamente claros en pantalla, convirtiendo la acción física en su motivo de ser, en su única y contundente declaración de intenciones. La perfecta y nítida fotografía digital, que resalta los ambientes más deprimentes y degradados de Hong Kong, nos da el contexto socioeconómico que necesitamos para ubicar las acciones de la banda de delincuentes.

Y estas son a menudo asombrosas: el golpe de efecto inicial en el que la película avisa que no va a hacer prisioneros (hasta cierto punto, la sangre no llega al río); la persecución inicial al camión donde es secuestrada Rainy, la niña; la asombrosa secuencia de la comisaría, ideada como un falso final…

El delirio de la bajada a los infiernos de los dos protagonistas, inverosímil como es, no necesita de más conjeturas para erigirse como un viaje mítico, extenuante, de creciente violencia explícita. Un monumento a la anarquía que comprende su propia hipérbole y que no trata de distraer con excusas. Si uno quiere comprender qué se cuece en el cine de acción post John Wick, The Furious puede darnos un par de pistas de lo que se viene. Tanigaki, por cierto, sabe crear vasos comunicantes con Occidente mediante una fotografía deprimente pero colorida, tomada de esa otra odisea mítica protagonizada por Keanu Reeves (de la que, por cierto, se está rodando Caine, un spin-off dedicado al personaje de Donnie Yen).