Steven Spielberg regresa a uno de sus géneros más icónicos con una nueva película centrada en los fenómenos extraterrestres. Tras haber dejado una huella imborrable en la historia del séptimo arte con grandes clásicos de la ciencia ficción como Encuentros en la tercera fase, la emotiva E.T., el extraterrestre o la tensa adaptación de La guerra de los mundos, el célebre cineasta aborda de nuevo esta temática desde una perspectiva contemporánea.

En esta ocasión, la chispa de la inspiración surge de un revelador artículo de investigación publicado en el diario estadounidense The New York Times en el año 2017, en el cual se exponía la supuesta existencia de tecnología alienígena oculta de forma deliberada por las autoridades gubernamentales.

'El día de la revelación'.

La trama principal del largometraje gira en torno al contacto extraterrestre con los humanos a lo largo de los años y a la inminente posibilidad de que esta gran revelación sea finalmente expuesta al mundo. Para articular este suspense, el director confía el peso de la historia a dos grandes figuras interpretativas. Por un lado, el actor británico Josh O'Connor encarna a un brillante matemático que roba las pruebas y está decidido a expandir la verdad sobre el fenómeno; por el otro, la actriz Emily Blunt da vida de manera sobresaliente a una meteoróloga que trabaja en un pequeño canal de TV y que acabará experimentando un trascendental contacto directo con estos seres.

Desde el punto de vista cinematográfico, la producción se estructura bajo el formato de un thriller de intriga que busca dosificar el misterio paso a paso. Aunque El día de la revelación no se sitúa entre las obras maestras absolutas de su realizador, es una obra sumamente absorbente. Con un primer acto denso pero necesario para asentar las bases del argumento, la película consigue enganchar al espectador de forma progresiva. Y lo más importante, es una propuesta destinada a un público maduro, que demanda una atención constante y que rinde homenaje a ese pulso narrativo tan característico que Spielberg ya consagró con tanto éxito durante la célebre década de los ochenta.

Josh O'Connor en 'El día de la revelación'.

El metraje culmina con un desenlace sorprendente que invita de manera inevitable al debate reflexivo a la salida de la sala de proyección. Es un viaje de suspense que demuestra que, décadas después de sus primeros éxitos espaciales, el realizador de Ohio sigue plenamente capacitado para atrapar la imaginación colectiva y plantear preguntas incómodas sobre lo que realmente se oculta en el espacio.

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