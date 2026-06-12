Muere Margaret Kerry, la actriz que inspiró a Campanilla en 'Peter Pan', a los 97 años

Margaret Kerry, actriz y bailarina que sirvió como modelo e inspiración para el personaje de Campanilla en la película Peter Pan de 1953, ha fallecido a los 97 años en Wilmington, Carolina del Norte. La familia de la intérprete confirmó el fallecimiento a través de un mensaje publicado en Facebook, en el que señaló que murió el 11 de junio y que se encontraba acompañada por sus hijos en el momento de su fallecimiento.

En la publicación, los familiares expresan que la actriz murió "pacíficamente en los brazos de Jesús" tras una "valiente batalla contra el cáncer de pulmón". El texto añade que Kerry estaba "profundamente agradecida" por la vida que había tenido y por el apoyo de sus seres queridos, amigos y seguidores a lo largo de los años.

También recoge que la actriz afrontaba este momento "en paz" y con la convicción de que "Dios estaba deseando llevarla a casa, junto a Él, al cielo". Como cierre del mensaje, la familia hace referencia al universo de Peter Pan al invitar a mirar "esa segunda estrella a la derecha", aludiendo a las instrucciones del personaje para llegar a Nunca Jamás.

De la televisión a Campanilla

Margaret Kerry desarrolló una amplia trayectoria en la industria audiovisual. Entre 1949 y 1952 interpretó a Sharon Ruggles en la comedia televisiva The Ruggles, además de participar en diversos títulos cinematográficos como El sueño de una noche de verano, Las aventuras de Tom Sawyer o El llanero solitario.

Su papel más reconocido llegó cuando fue seleccionada como referencia en vivo para el personaje de Campanilla en la película de Disney Peter Pan. La actriz explicó en una entrevista en 2003 que el estudio buscaba a una joven con habilidades de baile para dotar de movimiento al personaje.

Además de su trabajo como actriz, Kerry participó en producciones de animación y doblaje como Clutch Cargo, Space Angel, Captain Fathom o The New Three Stooges. También desarrolló actividades como conferenciante motivacional, presentadora de radio cristiana, guionista y productora. En 2016 publicó su autobiografía, Tinker Bell Talks: Tales of a Pixie Dusted Life.