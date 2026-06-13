Alienígenas y el papel de Dios: las claves de 'El día de la Revelación' de Spielberg

Cada vez que Steven Spielberg estrena película es sin duda un acontecimiento cinematográfico. Cuatro años llevaba desde que estrenó su último título y había ganas. Este fin de semana llega a los cines El Día de la Revelación en donde el director estadounidense propone una aproximación mucho más reflexiva y madura a su clásica obsesión por la existencia de vida extraterrestre, contando con un reparto de primer nivel encabezado por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth y Colman Domingo.

'El día de la revelación'.

La obsesión con la vida extraterrestre del Rey Midas de Hollywood se remonta a su película de 1977, Encuentros en la Tercera Fase. Aquella producción marcó el primer acercamiento del aclamado director al fenómeno alienígena que nos dejó una escena icónica: un diálogo musicalizado que fascinó al público. Posteriormente, en 1982, Spielberg enterneció al mundo con E.T., el Extraterrestre, abordando la temática desde una perspectiva de amistad inocente y entrañable entre un niño y un visitante del espacio, con una estética muy cercana a la factoría Disney.

Sin embargo, la visión del cineasta dio un giro radical en el año 2005 con el estreno de La Guerra de los Mundos. En este largometraje, los alienígenas dejaron de ser visitantes inofensivos para convertirse en una amenaza hostil que desencadena una cruenta invasión global. Ahora, con el estreno de El Día de la Revelación, Spielberg cierra un ciclo de cuatro películas dedicadas a este enigma cósmico, ofreciendo una mirada mucho más madura, reflexiva y trascendental tras cincuenta años de obsesión con el espacio exterior.

'El día de la revelación'.

El punto de partida, como ha explicado el propio director, parte de unas publicaciones en The New York Times sobre unos informes acerca de un misterioso programa del Pentágono sobre ovnis. Recogía informaciones sobre avistamientos por parte de pilotos en diferentes países. Spielberg echando la vista atrás ha asegurado que en la actualidad está mucho más convencido de que no somos la única civilización inteligente en el universo.

A diferencia de sus trabajos anteriores, El Día de la Revelación no se centra en la búsqueda de respuestas, sino que asume la existencia de vida extraterrestre y plantea los dilemas morales e institucionales que esto conlleva. La trama gira en torno a un conflicto: cómo los gobiernos ocultan la verdad y tratan a los ciudadanos como niños al considerar que la humanidad no está preparada para un impacto de tal magnitud.

'El día de la revelación'.

Entre los personajes principales destaca un experto en ciberseguridad, interpretado por el actor Josh O'Connor, quien roba documentos confidenciales del gobierno con la firme intención de desvelar el secreto a los siete mil millones de habitantes del planeta. Por otro lado, la actriz Emily Blunt da vida a una meteoróloga de Kansas City que experimenta un suceso inexplicable durante una emisión televisiva en directo, un hecho que desencadena la tensión principal de la película.

El reparto se completa con grandes nombres de la escena internacional como Colman Domingo, cuyo personaje mantiene una trama sumamente misteriosa y confusa que no se resuelve hasta el desenlace de la cinta, y Colin Firth, quien asume el papel del antagonista encargado de perseguir a los protagonistas para evitar que la información salga a la luz pública.

¿Está la humanidad preparada? ¿Y sus creencias?

El filme aborda con profundidad el concepto del choque ontológico que sufriría la sociedad al confirmarse la existencia alienígena, obligando a los seres humanos a replantearse su propio papel en la creación.

'El día de la revelación'.

La vertiente religiosa también tiene un gran peso en la narrativa. A través del personaje de una monja, la película se pregunta qué ocurriría con la fe y con la idea de Dios ante tal descubrimiento, planteando el interrogante de por qué el Creador daría vida a un universo tan inmenso sólo para nosotros. Visualmente, el director recurre a potentes metáforas visuales que remiten a Adán y Eva, así como a la famosa obra de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, para ilustrar este renacer del pensamiento humano.

Durante una escena de El día de la Revelación vemos un interrogatorio. La interrogada tiene un crucifijo en la mano mientras su interrogador está sudando y encolerizado. Podríamos hacer la lectura del bien y del mal y cómo mantenerse fiel a los principios y creencias puede salvarte, no sólo a ti, sino a los que te rodean. Un personaje llamado Santiago o referencias al "libro" del universo son otros ejemplos.

Sin lugar a dudas, lejos de lo que algunos quieren ver como un posicionamiento de Spielberg en contra de la religión, el veterano director trata la religión con sosiego y respeto y no da una respuesta clara, sino que todo dependerá de los ojos, y la fe, de quien la ve.

'El día de la revelación'.

En el plano técnico, destaca la soberbia banda sonora compuesta una vez más por el maestro John Williams, cuyo trabajo resulta impecable. La película funciona además como un homenaje al propio cine de Spielberg, integrando trepidantes escenas de acción al más puro estilo de Indiana Jones, momentos de alta tensión que recuerdan a Tiburón y pasajes puramente comerciales y espectaculares que evocan a Parque Jurásico. Aunque no se trata de la mejor obra de la filmografía del realizador, sí es su mejor película de la última década, un evento cinematográfico imprescindible que ya ha emocionado hasta las lágrimas a los primeros espectadores en las salas de cine.

Un afinador que puede abrir cajas fuertes

Para los amantes de las historias de superación y suspense, las salas reciben la película Un talento único, protagonizada por el joven actor Leo Woodall junto al consagrado veterano Dustin Hoffman. La cinta narra la andadura de un joven aprendiz de afinador de pianos que padece hiperacusia. Este trastorno, que le hace percibir los sonidos a un volumen desmesurado, acaba revelándose como una insólita cualidad que le permite abrir cajas fuertes sin forzarlas con extrema facilidad, lo que llamará la atención de una banda de delincuentes locales.

'Un talento único'

La diva italiana

Por su parte, los entusiastas del género biográfico tienen una cita obligada con Eleonora Duse, la divina, un meticuloso biopic centrado en la figura de la mítica actriz teatral italiana de principios del siglo XX. Encarnada de forma brillante por Valeria Bruni Tedeschi, la producción recrea la etapa en la que la intérprete intentó relanzar su carrera profesional mediante una ambiciosa gira, mientras lidiaba con las complejidades políticas de su tiempo y su controvertida relación con el régimen de Mussolini.

'Eleonora Duse, la divina'.

Banco de esperma, danza y venganza

El cine internacional también nos ofrece propuestas tan dispares como la noruega Solomamma, que aborda la búsqueda de identidad por parte de una periodista tras recurrir a un banco de esperma para ser madre soltera; la producción de Hong Kong The Furious, un violento relato de venganza o el drama Joyka sobre una bailarina norteamericana que intenta abrirse camino en la exigente academia del Ballet Bolshói.

Abundancia de cine español esta semana con cinco títulos: Todos los colores, una comedia sobre una joven en silla de ruedas que se adentra en el mundo del atletismo adaptado; la delirante comedia Una pistola, una bala y un oso panda; una historia inspirada en hechos reales sobre la primera selección femenina en los años 70, Pioneras, solo querían jugar; La memoria de las mariposas y la cinta Iván y Hadoum.

El público infantil y juvenil también podrá disfrutar de propuestas de animación y familiares muy variadas, entre las que sobresalen la producción australiana Los Pérez-Osos, la secuela alemana El Colegio de los Animales Mágicos 4 y la delicada propuesta de anime japonés El Guardián del Árbol de Alcanfor.

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