Beatriz de Silva: "A la hora de ver una persona en silla de ruedas no te compadezcas"

La discapacidad a menudo en la ficción es tratada con condescendencia. Por ello, cuando vemos una película como Todos los Colores solo nos queda reírnos y dejarnos llevar por la historia. Esta es la de una adolescente que en tres meses terminará el instituto junto a sus amigas y solo piensan en su viaje de fin de curso. Todas tienen miedo por los cambios y lo que les deparará el futuro, especialmente Belén, que va en silla de ruedas y no puede evitar sentir miedo a quedarse atrás.

Todo cambia cuando obligan a la joven a unirse a un club de atletismo adaptado en el que conocerá a Laura, una atleta paralímpica que le ayuda a ver la vida de otra manera. La directora, Beatriz de Silva, se ha inspirado en su propia vida ya que en su juventud tuvo una amiga en silla de ruedas.

'Todos los colores'.

El largometraje aborda el tema de la discapacidad evitando caer en el paternalismo o el dramatismo, presentándola de manera natural como una circunstancia logística más dentro de la vida cotidiana de un grupo de adolescentes. "La película es un poco un homenaje a esa adolescencia con mis amigas de la infancia. Una de ellas iba en silla de ruedas y para nosotros era como lo más normal del mundo".

De hecho, reconoce que "era una circunstancia que afectaba a la logística, pero poco más. Y es verdad que luego cuando empezamos a crecer un poquito y salimos de la burbuja, nos dábamos cuenta de que la gente sí que lo veía con otros ojos, con unos ojos un poco más de extrañeza, de compasión". Además, matiza, "no es un tema ni de maldad, ni siquiera de prejuicio, es más un tema de desconocimiento".

Por eso la cineasta ha querido "proporcionar imágenes que aumenten ese imaginario popular para que la gente tenga referencias y a la hora de ver a una persona en silla de ruedas no te compadezcas, no proyectes tu propio prejuicio, tu propio miedo en la vida de otra persona". A través del humor y la comedia, la directora busca conectar con el espectador y normalizar la discapacidad de forma amena.

La trama principal gira en torno al miedo al cambio durante la transición a la madurez, personificado en Belén, la protagonista, quien se enfrenta a la incertidumbre del futuro tras finalizar sus estudios de bachillerato. El personaje de Belén fue diseñado con un carácter un tanto áspero y rebelde para evitar que el público sienta una compasión inmediata y, en su lugar, descubra su verdadera personalidad a lo largo de la historia.

'Todos los colores'.

La película destaca por contar con un reparto de actores muy jóvenes, entre los que sobresale la atleta paralímpica Eva Moral en su debut cinematográfico, cuyo trabajo interpretativo ha sorprendido gratamente a todo el equipo. Asimismo, la conocida actriz Silvia Abril interpreta a la madre de la protagonista, aportando momentos de gran comicidad a través de las situaciones vergonzosas que hace pasar a su hija, un elemento con el que la directora busca provocar la carcajada del público.

Presentada en marzo en el Festival de Cine de Málaga, Todos los Colores ha recibido una excelente acogida por parte del público y de la crítica. La directora señala que, aunque la cinta se presenta como una comedia ligera llena de momentos divertidos, también consigue dejar un poso de reflexión en los espectadores. La obra resulta de gran utilidad para que el público de mayor edad logre empatizar y comprender a los jóvenes, ofreciendo una mirada fresca y nostálgica sobre una de las etapas más complejas de la vida.

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