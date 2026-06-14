La veteranía frente a la frialdad de los algoritmos es el eje central de Escuadrón Letal (The Shadow's Edge), el nuevo largometraje dirigido por Larry Yang que devuelve a la primera línea del cine internacional al incombustible Jackie Chan a sus 72 años. La cinta se presenta como una vibrante propuesta que opone la artesanía física de las acrobacias clásicas a la creciente deshumanización digital. En un momento en el que el cine está saturado de efectos generados por ordenador, la película reivindica el peso de lo analógico y de los métodos policiales tradicionales en un mundo dominado por la inteligencia artificial.

La trama de este thriller policíaco arranca en Macao, donde un grupo de criminales altamente sofisticados logra burlar el vanguardista sistema de videovigilancia policial conocido como 'Sky Eye' para sustraer una millonaria suma de criptomonedas. Ante el fracaso absoluto de la tecnología más avanzada, el cuerpo de policía se ve obligado a recurrir a Huang De Zhong (Jackie Chan), un legendario experto en rastreo y espionaje ya retirado que ahora se gana la vida paseando perros.

Esta curiosa introducción cómica muestra al veterano agente dominando a su jauría canina con la misma maestría con la que más tarde adiestrará a sus jóvenes pupilos en el arte de la observación minuciosa y la intuición humana, demostrando que sus extraordinarias dotes siguen intactas. Los ladrones y su tecnología consiguen esconderse de los ordenadores y de la IA que emplea hoy día la Policía; por ello, necesitan volver a las técnicas a la antigua usanza.

El cometido de Zhong no es sencillo: debe capturar al esquivo Fu Longsheng, interpretado por el consagrado actor Tony Leung Ka-fai, quien encarna al cerebro de la banda. Para ello, el protagonista asume el papel de mentor de la oficial novata He Qiuguo (Zhang Zifeng), estableciendo una relación que explora el clásico sentimiento de paternidad que Chan suele proyectar en sus últimos trabajos. Esta relación es la que aporta la dosis de melodrama en una trama demasiado compleja por momentos, con un guion repleto de giros inesperados.

A nivel formal, la producción destaca por recuperar la fisicidad del cine de acción de la vieja escuela. Con más de 70 años, la estrella de artes marciales sorprende al realizar él mismo sus complejas coreografías y acrobacias sin recurrir a dobles digitales, aportando una verdad visual hoy infrecuente. En Escuadrón letal (The Shadow's Edge), que este fin de semana estrenan Movistar Plus y Prime Video, conviven algunas flaquezas narrativas importantes, apostando todo a la acción protagonizada por Jackie Chan, que ni tan mal. ¿Pero esto es suficiente para ver más de dos horas? ¿Cuánto os gusta Jackie Chan?

Título original: The Shadow's Edge

Género: Thriller

País: Hong Kong

Año: 2025

Duración: 136 minutos

Dirección: Larry Yang

Reparto: Jackie Chan, Zhang Zifeng, Tony Leung Ka-fai, CiSha, Wen Junhui, Yueting Lang, Lu Cai, Luna Fujimoto, Junxiao Liu, Xing Yu, Rongguang Yu

Fecha de estreno en España: 8 de junio de 2026

Plataforma: Movistar Plus+ y Prime Video en alquiler

Esta semana hay más estrenos de streaming en diferentes plataformas: desde una comedia negra sobre una pareja que intenta asesinarse mutuamente, Por encima de mi cadáver en Prime Video, donde también podemos ver Una familia de bastardos; a una historia con un perro como coprotagonista que está entre lo más visto en Movistar Plus+, Mi perro y yo; pasando por una película que cuenta el terror comunista en Checoslovaquia, Girl America en Filmin, que también estrena Llueve sobre Babel y Sauna.

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