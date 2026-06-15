Crítica de 'Por encima de tu cadáver': humor negro y violencia salvaje en Amazon

El pasado miércoles se estrenó de forma muy discreta en la plataforma de streaming Amazon Prime Video la película Por encima de tu cadáver. Este filme de acción y suspense está protagonizado por Jason Segel y Samara Weaving, dos actores muy conocidos que se embarcan en un relato lleno de humor negro, violencia y giros inesperados. Lo curioso de este lanzamiento es la casi total ausencia de campaña promocional, un detalle que la propia película aborda de manera directa con un mensaje implícito sobre las producciones que van directas a las plataformas digitales.

En esta crítica sin spoilers del film, Juanma González te cuenta para @LDCultura todos los detalles de la película en una crítica en vídeo sin spoilers. No te olvides de darle "like" y "hypear" el vídeo, además de dejar tu comentario.

La dirección corre a cargo de Jorma Taccone, miembro del célebre grupo cómico de internet de Lonely Island, quien debuta en el género del suspense con este largometraje. Esta versión es una adaptación de The Trip, una producción noruega de Tommy Wirkola, cineasta que recientemente estrenó la película de tiburones Embestida. Aunque la versión original noruega contaba con la actuación de Noomi Rapace, esta nueva interpretación estadounidense logra aportar frescura gracias al carisma de sus nuevos protagonistas.

La trama de Por encima de tu cadáver se presenta como una especie de comedia negra al estilo de La Guerra de los Rose o el cine de los hermanos Coen. La historia sigue a un matrimonio en crisis que viaja a una cabaña aislada con la intención oculta de asesinarse mutuamente. No obstante, sus planes homicidas se ven interrumpidos cuando surge una amenaza externa y mucho mayor que los obliga a unir fuerzas para poder sobrevivir.

La violencia del metraje y la calidad de sus escenas de acción se ven muy beneficiadas por la participación de la productora 87North, compañía asociada a David Leitch —director de la aclamada John Wick—. Esto dota al filme de una identidad visual muy potente y de secuencias de enfrentamientos físicos sumamente crudas y realistas, elevando la película por encima de los estándares habituales de las comedias románticas de consumo rápido.

Si te gusta el terror mezclado con la energía moderna de un thriller, probablemente encaje bastante bien en ese tipo de cine que no busca asustar tanto como entretener con caos, sangre y humor negro.