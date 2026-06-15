En vísperas del estreno de Toy Story 5 esta semana, el director Pete Docter y la productora Lindsey Collins recalaron en Madrid para un coloquio donde repasaron los inicios de Pixar y la historia de la saga Toy Story, que cumple 30 años.

"Cuando empezamos con Toy Story 2 era muy difícil encontrar animadores por ordenador; había muy poca gente que supiera hacerlo. Todo era experimental", explicó Docter, una de las mentes maestras del estudio ya sea en su faceta de director (Up, Monsters, Inside Out) o como actual director del Estudio.

"Pienso en la secuencia en la que Woody y Buzz salen disparados y aterrizan en el cohete. En aquella época podíamos tardar seis horas en renderizar un solo fotograma. Hoy podemos renderizar una película completa en menos tiempo del que tardas en verla", rememora sobre el mítico título de los 90 que dio paso a la animación por ordenador.

"Entonces todo era difícil. La iluminación, las simulaciones, las escenas en las que los personajes se agarraban unos a otros... Todo suponía llevar la tecnología al límite".

Lindsey Collins se unió a la compañía en los tiempos de Toy Story 2 tras una larga etapa en Disney. Todo sucedió después de ver Toy Story con unos amigos, cuando la productora vinculada a títulos tradicionales de animación Disney como Pocahontas o Hércules se preguntó cómo se había podido hacer ese largometraje revolucionario, y a la vez tan alejado de la narrativa convencional de la compañía.

Toy Story 5

"Hay ciertas películas que cambian las reglas del juego: la trilogía original de Star Wars, E.T., Toy Story o Pulp Fiction. Son obras que te hacen pensar: 'Nunca había visto algo así'. Los personajes hacían bromas y se comportaban como personas reales. Nunca había visto una película de animación como esa. Cambió completamente el panorama".

Para ella estuvo claro: "Volví a Disney preguntando cómo podía volver a trabajar allí" hasta que logró la llamada de Pixar.

La filosofía de Toy Story

Y es que, aunque presentada bajo el paraguas de Disney, Toy Story fue una película enteramente Pixar. "Hicimos una lista de todo lo que no queríamos que Toy Story heredara de los clichés de Disney: números musicales, canciones, acompañantes cómicos obligatorios... Queríamos hacer algo diferente".

"En el proceso de producción habíamos rehecho la película nueve o diez veces. Esperas que todo funcione, pero muchas cosas no lo hacen", dijo Docter, revelando que hay... nueve o diez películas diferentes de Toy Story guardadas en un disco duro...

Para Toy Story 2 (1999) —contó— "el plan inicial era lanzarla directamente en vídeo doméstico. Era lo habitual en aquella época para las secuelas animadas. Pero quisimos hacerla bien".

Lindsey asegura que en aquel momento "apenas existían cinco o seis buenas secuelas de películas. Era una lista muy corta".

Cuando terminamos A Bug's Life, John Lasseter decidió reestructurar completamente Toy Story 2... sumiendo a la compañía en un calendario de órdago, toda una carrera de obstáculos por rehacer todo el largometraje a tiempo.

"Conservamos apenas quince minutos del material original. Era enero y la película debía estrenarse en octubre. Al final creo que solo sobrevivió un minuto", comenta la productora. "Cuando la ves, es una de las películas más compactas que hemos hecho. Se nota que no había tiempo para nada superfluo. Cada fotograma tenía que justificar su existencia".

Docter cifra la cantidad que lleva hacer cada una de esas películas, nada menos que "cinco años", lo que multiplica el mérito de Toy Story 2.

La presión de entonces —cuenta— era enorme porque Toy Story es la marca del Estudio. "Y seguimos sintiendo esa presión hoy".

Docter, como director, dice no saber "exactamente dónde está la magia, pero sabes cuándo algo no funciona. Al final parece una decisión binaria: sí o no, bueno o malo. Sin embargo, está compuesta por cientos de pequeñas decisiones".

La compañía dejó pasar 11 años hasta la tercera película, Toy Story 3 (2010), considerada la culminación de la saga. Collins dio en el blanco de por qué una tercera parte consiguió dar en el blanco de los sentimientos del espectador: "Lo interesante de Toy Story es que las películas parecen crecer junto a nuestras vidas. Nos convertimos en padres, vemos a nuestros hijos ir al colegio... y de alguna manera todo eso acaba reflejado en la pantalla. Hemos abrazado el paso del tiempo. Creo que eso es lo que ha permitido que Toy Story perdure. Los personajes no envejecen físicamente, pero sí experimentan el paso de los años.

La presión, no obstante, seguía estando ahí como lo sigue estando con esta quinta entrega. "Cuando llegas al primer pase interno importante, se alcanza uno de los momentos más tensos en Pixar. Con una película original todo es nuevo; con una secuela, el público ya conoce y recuerda a los personajes".

En la mente de todo el mundo, el mítico final de Toy Story 3, con los juguetes enfrentándose a su total desaparición. Una idea que Docter atribuyó al guionista Michael Arndt, que dijo: "Puedes atropellar a estos personajes con un camión y se levantarán. Son juguetes. La única forma de destruirlos parecía ser incinerándolos. De ahí surgió la secuencia del vertedero".

"Sabíamos que queríamos llegar a ese momento, pero pasamos años intentando descubrir cómo salir de él. Probamos muchas versiones antes de encontrar la correcta", desveló.

La idea de asumir el paso del tiempo en la saga, y el hecho "inevitable" de que los niños crecen y dejarán de sentir interés por los juguetes, fue el gran concepto que hizo de Toy Story 3 un hito único.

"Cuando Andy se marcha a la universidad, sentimos que era el final natural de su historia. Nadie estaba pensando en una cuarta película", comentó Lindsey Collins, anunciando la continuidad de la saga. Y es que el Estudio se reía cuando alguien mencionaba lo típico de las franquicias en Hollywood, "un plan a diez años".

Toy Story 4 (2019) se elaboró por la iniciativa única de una persona en el estudio, el director original John Lasseter, hoy ausente de Pixar. "Era una idea sencilla pero muy concreta", dijo Lindsey. "A veces haces una película porque alguien tiene una idea que no puede dejar escapar. En este caso fue John".

Pete Docter recalcó la excelencia técnica que por aquel entonces se había alcanzado: "Comparada con lo que hacemos hoy, la primera Toy Story parece casi un videojuego barato".

No obstante, los temas que maneja Pixar son eternos. Lindsay Collins matiza que "queremos que los abuelos puedan enseñárselas a sus nietos, igual que ocurrió con los clásicos de Disney. Esa es la esperanza".

Pero Docter, en calidad de director, sabe que es difícil lograr ese equilibrio: "No puedes intentar ser profundo y divertido al mismo tiempo de forma consciente. Mientras trabajas, simplemente intentas que funcione y que resulte entretenido".

"Un amigo mío dice que todas las ideas son buenas hasta que se las enseñas a alguien".

El proceso creativo en Pixar

Detrás de todo, un tema inevitable si uno quiere comprender la verdadera independencia de Pixar. ¿Cómo es la relación con la casa madre, el Estudio Walt Disney?

"Somos ejecutivos, pero trabajamos día a día junto al equipo. Si te limitas a estar en una oficina mirando cifras, dejas de formar parte del equipo creativo", anuncia Anderson, reivindicando para sí el mérito artístico y las decisiones creativas de sus películas.

Y es que Pixar se asegura bien de controlar cómo llegan las famosas notas del Estudio a sus creativos. Es decir, las sugerencias de Disney sobre qué cambiar en sus películas. "Estas películas se construyen sobre el entusiasmo. Si las notas que das destruyen la moral del equipo, algo estás haciendo mal. Tienes que conseguir que la gente quiera volver al trabajo al día siguiente", dice Docter, mente pensante actual del Estudio.

Eso no quita una mente crítica: "Lindsey tiene una habilidad especial para detectar qué es lo que no funciona", alaba Docter.

Pero Collins se atreve a decir la verdad: "Tenemos una gran relación con Disney. No se trata de ignorar sus opiniones, sino de incorporarlas y escuchar sus observaciones. A lo largo de cinco años de producción solemos mostrar la película varias veces. Mantener una distancia saludable permite obtener una mirada fresca".

No se trata de ignorar a los ejecutivos, dice Docter, "porque ayudan a enfrentarse a la realidad". Pero hay notas que se repiten constantemente, desliza ella: "El segundo acto se atasca", "Podría ser más divertido"... Entonces entregamos el material a otro editor para que monte una nueva versión. Después a otro. Buscamos tres o cuatro momentos realmente divertidos que no habíamos visto antes.

Imagen de Toy Story 5

Y llega el momento de Toy Story 5, filme para el que recuperaron algunas ideas para la cuarta entrega que no encajaron entonces. Y sí, surge una tableta que se erige en la nueva preocupación de los juguetes. "La intención no es presentar a la tecnología como un villano. La realidad es mucho más compleja".

Para Collins "sería muy fácil convertirla en una amenaza claramente malvada. Lo interesante es explorar cómo convivimos con la tecnología y cómo afecta a niños y padres. Si un dispositivo tecnológico tuviera personalidad, ¿cómo sería? Jessie representa el instinto, la experiencia y la intuición. La tecnología representa el conocimiento basado en datos".

El protagonismo bascula entonces del sheriff Woody a la vaquera Jessie, personaje de la misma línea de juguetes pero que es muy diferente de Woody. "Él es pragmático y optimista; ella es impulsiva y emocional. A los animadores les encanta trabajar con ella".

Creo que la película recupera parte de la sensación de Toy Story original. Antes los juguetes estaban preocupados por sí mismos; ahora están preocupados por Bonnie. Ese cambio es importante, explicaron sobre un film que, siguiendo la filosofía Pixar, renuncia a tener la figura de un villano convencional.

La pareja terminó la charla con un par de consejos amigables para estudiantes de cine. "Muchos estudiantes quieren contar algo profundo y el resultado deja de ser divertido. Está bien expresar una idea, pero la gente va al cine para disfrutar. Una película puede hacer ambas cosas, aunque encontrar el equilibrio es complicado", dijo Docter, realizador de algunos de los títulos más valorados de la compañía.

Y Lindsey, sobre cómo llamar la atención de Pixar: "Hay que crear constantemente. Ver películas, series, cortos, cualquier cosa. Te sorprendería la cantidad de material que consumimos. Todos somos consumidores tanto como creadores. Nos interesa cualquier cosa que nos haga reír, emocionarnos o sorprendernos".