Nicolas Cage, actor y productor de sesenta y dos años, renunció a utilizar el apellido de su famoso tío, Francis Ford Coppola, para no vivir a su sombra cuando empezó a trabajar en el mundo del cine. La primera vez fue en el papel de Randy en su película Valley Girl, de 1983. Eligió el apellido artístico Cage de un cómic, un héroe llamado Luke Cage, aunque también podía decir lo mismo de un compositor experimental, John Cage.

Su padre, August Coppola, era profesor de Literatura en la Universidad Estatal de San Francisco. Y Nicolás, a poco de ser actor, dijo ser "el sobrino payaso", aludiendo a la fama que había adquirido como director el hermano de su progenitor, con el que se inició en la pantalla. La filmografía de Nicolas Cage se caracteriza por haber aparecido en películas importantes, no siempre en papeles principales, y en otras producidas por él, de la serie B, donde sí hizo de protagonista. Y lo sigue haciendo al ser dueño de Saturn Films.

De los títulos de mayor calado donde tuvo participación, valgan estos: La ley de la calle, The Cotton Club, Birdy y Peggy Sue se casó, esta última donde ya su papel era destacado. Añadimos Hechizo de luna, Al límite, La Roca, La mandolina del capitán Corelli, sin olvidarnos de Leaving Las Vegas, donde obtuvo el Oscar de interpretación al mejor actor, con aquel personaje alcohólico que lo elevó al cielo de los mejores de Hollywood.

Pero luego está el otro Nicolas Cage de películas perfectamente dignas de olvidar unas, vulgares otras, comerciales sin más, que él ha seguido protagonizando y produciendo sin más objetivo que el de ganar dinero, aprovechando la notoriedad de su nombre en otros filmes de categoría. Es como si quisiera aparecer en el libro de los récords, pues está considerado el actor que más películas rueda en Estados Unidos. Hagan la prueba cada día, sobre todo en programaciones nocturnas de cualquier cadena internacional, y seguro que encontrarán alguna película del inevitable Nicolás.

¿De dónde le viene ese furor por empalmar cinta tras cinta sin tener en cuenta la calidad, prefiriendo obtener rápidamente un beneficio en circuitos cinematográficos de discutible categoría?

Respondemos a esa cuestión: a partir de 2008, el año de la crisis mundial, sobre todo de su origen en Estados Unidos, a Nicolas Cage no le salieron las cuentas de sus balances a favor. Si añadimos a esa circunstancia cuanto tenía que pagar a sus exparejas, no es extraño que en los bancos tuviera números rojos.

Porque sépase que ha llevado una vida de donjuán desde los años 90 hasta nuestros días, cuando acaba de ser padre nuevamente con su quinta esposa. La primera de ellas se llamaba Patricia Arquette, actriz bastante conocida, con quien matrimonió en 1995 para divorciarse en 2001. Le siguió la hija de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, su segunda esposa entre 2002 y 2004; tras divorciarse Nicolás, su siguiente pareja fue una antigua camarera, Alice Kim, que había trabajado en un club nocturno coreano; estuvieron juntos entre 2004 y 2006. Fueron padres de Kal. Ya en 2019, el actor fue marido "de ida y vuelta", pues su enlace con la maquilladora Erika Koike duró un suspiro, apenas cuatro días. Finalmente, por ahora, la japonesa Riko Shibata se ha convertido en su quinta esposa desde 2021. Al año siguiente alumbraron una hija, Francesca, y hace muy poco han sido padres de nuevo.

Nicolas Cage tiene un hijo también, Weston Coppola Cage, fruto de sus relaciones con la actriz Christina Fulton. Otra de sus parejas fue Laura Danylynn. Incontables la cantidad de ligues que han pasado por su cama.

Cage siempre quiso ser Superman en la pantalla. Estuvo cerca en los años 90 de incorporar ese ídolo del cine. Tim Burton iba a dirigir en 1998 Superman Lives y eligió a Nicolás como protagonista. Embutido en la vestimenta de ese personaje fantástico se sintió feliz como un niño, pero resulta que aquel proyecto se vino abajo por falta de presupuesto.

El actor californiano se quedó con las ganas, y en 2023 se quitó la espina haciendo un cameo en The Flash, donde grabó su propia escena, aunque en la proyección definitiva se utilizó tecnología digital para la secuencia de Cage, contento de todas formas de haber sido un rato aquel Clark Kent de los cómics. Llegó a tener una colección de cuatrocientos números, que luego vendió por un millón seiscientos mil dólares.

Es un tipo singular, católico, mide 1,82 metros y pesa 75 kilos, que a veces comete excentricidades como hizo en 2007 al adquirir una mansión en Nueva Orleans que le atraía mucho. Había pertenecido a una asesina en serie, Delphine LaLaurie.

Su morboso comportamiento superó sus deseos al hacerse en 2010 con una parcela en el cementerio de Saint Louis, también en Nueva Orleans, donde hizo construir una pirámide. Parece que es allí donde tiene dispuesto que reposen sus restos cuando le llegue la hora.

A España vino en 2018, invitado al Festival de Sitges.

Puede decirse que como actor ha recibido más críticas positivas, pero es tenido en Hollywood como un tipo tan querido como odiado. Reparte su vida entre Las Vegas y Bel-Air. Recientemente ha regresado al género de los superhéroes rodando la serie True Detective, mientras continúa como protagonista de la serie de Amazon Prime Spider-Noir.