El rodaje de las dos partes de The Resurrection of the Christ —la esperada secuela de Mel Gibson de La Pasión de Cristo— acaba de terminar en Italia.

A lo largo de 134 días, el director Mel Gibson quiso agradecer a todo su equipo el haber completado la fotografía principal de la película, que ha estado más de 20 años en desarrollo.

Lo hizo sinceramente emocionado y en el propio set, siendo captado por las cámaras del propio equipo.

"Solo quiero decirles a todos gracias de todo corazón por todos sus esfuerzos, su apoyo, su sacrificio, su amor, los ánimos durante todo el proceso, las oraciones e intercesiones; gracias a todos por todo lo grande y todo lo 'pequeño'; al final, todo valió la pena. Ahora es tiempo de asegurarnos de que el Señor sea glorificado en todo esto".

That's a wrap on The Resurrection of the Christ — Mel Gibson's long-awaited sequel to The Passion of the Christ.

After a massive 134-day shoot across Italy, director Mel Gibson took a microphone on set to personally thank the cast and crew for completing principal photography on… pic.twitter.com/sztnan2gZY — Victor Bigham 🇺🇸 (@Ravious101) June 15, 2026

La Resurrección de Cristo será estrenada en dos partes: la primera prevista para su estreno en cines el 7 de mayo de 2027 y la segunda el 25 de mayo de 2028. Se trata de la demorada secuela de la película independiente de más taquilla de la historia, La Pasión de Cristo, y narrará de manera no lineal los 40 días posteriores a la crucifixión.

El papel de Cristo, que en la primera entrega recayó sobre Jim Caviezel, pertenece ahora al finlandés Jaakko Ohtonen. Gibson considera el trabajo el más complejo de toda su carrera hasta la fecha y, solo tras su finalización, se pondrá manos a la obra para protagonizar y dirigir la quinta y última entrega de Arma Letal, proyecto que recayó en sus manos tras el fallecimiento del director Richard Donner.