Acaba de llegar a los cines Un talento único, una interesante propuesta que gira en torno a un joven afinador de pianos (Leo Woodall) con un don muy particular. El protagonista sufre de hiperacusia, una condición que él mismo describe como una alergia a los ruidos extremadamente altos y que le obliga a llevar constantemente tapones o cascos para protegerse del entorno.

Sin embargo, este aparente problema físico esconde un talento extraordinario: su capacidad para percibir frecuencias sutiles le permite abrir cajas fuertes adivinando las combinaciones al girar la ruleta. Esta habilidad llama la atención de una peligrosa banda de ladrones que intentará arrastrarlo al camino del dinero fácil y la delincuencia, mientras que su mentor, interpretado por el veterano actor Dustin Hoffman, se esfuerza por reconducirlo hacia el camino de la honestidad.

A medio camino entre el cine policíaco y la comedia romántica, el filme destaca por las enriquecedoras conversaciones entre el protagonista y su mentor a bordo de una furgoneta. Este tipo de producciones de presupuesto medio, tan poco comunes hoy en día entre los grandes taquillazos y el drama independiente, ofrecen al espectador una experiencia fresca, conmovedora y sumamente entretenida.

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