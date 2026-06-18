Hasta en el videoclub las escondían: 7 terrores olvidados de los 80 que escandalizarían a Netflix

En este repaso cinematográfico especialmente pensado para los amantes del cine de terror y de serie B, Juanma González nos invita a sumergirnos en el fondo de catálogo de las plataformas de reproducción actuales para rescatar varias películas slasher de los años ochenta que no gozan de la fama de grandes sagas como Viernes 13 o Halloween, pero que son sumamente recomendables. La primera parada es Lecturas Diabólicas (cuyo título original en inglés es I, Madman), una interesantísima cinta de 1989 dirigida por Tibor Takács, conocido también por su brillante trabajo en la mítica película de terror adolescente La Puerta. En esta sugerente obra de metaficción, una joven se obsesiona con un libro de terror que, de manera inquietante, comienza a materializarse en su vida cotidiana, desatando una serie de sangrientos crímenes perpetrados por un asesino de ficción.

La segunda recomendación es Intruso en la Noche, una brillante producción de 1989 realizada por el mismo equipo de Sam Raimi, célebre por la mítica saga de Posesión Infernal. Dirigida por Scott Spiegel, la película se desarrolla por completo en un supermercado durante el aburrido turno de noche y destaca por saber combinar el gore más explícito con un humor muy negro, casi de comedia física. La cinta cuenta con divertidos cameos de grandes figuras del género como el actor Bruce Campbell y el propio Sam Raimi, quien interpreta de forma desternillante a una de las víctimas del psicópata que acecha el establecimiento comercial.

González también rescata de la memoria La Quema (The Burning), un slasher de 1981 que nació directamente a la sombra del éxito de Viernes 13. La película sobresale especialmente por el excelente e innovador trabajo de maquillaje de Tom Savini, quien aplicó sus traumáticas experiencias reales como fotógrafo de combate en la guerra de Vietnam para diseñar efectos especiales realistas y verdaderamente brutales en un campamento de verano. Además, en el reparto de jóvenes destaca un jovencísimo Jason Alexander mucho antes de alcanzar el estrellato televisivo. Del mismo año es El Asesino de Rosemary, dirigida por Joseph Zito, otra indiscutible joya del slasher que comparte la truculencia visual de Savini y que destaca por su atmósfera turbia y de suspense.

El viaje nostálgico por la década de los ochenta continúa con Hello Mary Lou: Prom Night II, una secuela espiritual de 1987 que se desmarca por completo de la película original para adentrarse de lleno en el terror sobrenatural, muy influenciada por el clásico Pesadilla en Elm Street de Wes Craven. Con la gran actuación de Michael Ironside y una villana espectacularmente carismática, la película destaca por sus muertes de corte fantástico y su banda sonora de sintetizador. Asimismo, se recomienda la icónica Dolls, una notable obra gótica de apenas ochenta minutos de duración dirigida por Stuart Gordon y producida por Charles Band, que mezcla con acierto el terror de los muñecos asesinos con un tono de cuento de hadas oscuro y retorcido.

Para cerrar esta sugerente lista, se destaca Trans-Gen: Los Genes de la Muerte, una película de mutaciones corporales y científicos locos que cuenta con la estelar participación del veterano actor Rod Steiger. Con una clara influencia temática y estética de clásicos inolvidables como Alien y La Cosa, esta modesta producción de videoclub ofrece excelentes efectos especiales físicos y una carnicería sumamente entretenida. Juanma González se despide animando a los espectadores de Libertad Digital a descubrir estos títulos de cine de serie B que, a pesar de los años transcurridos, siguen manteniendo intacta su capacidad para sorprender y divertir a los aficionados al cine de terror de culto.