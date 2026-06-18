Daveigh Chase, la exactriz infantil conocida por dar vida a Samara Morgan en la película de terror The Ring y prestar voz a Lilo en Lilo & Stitch, falleció a los 35 años, según informó TMZ.

Roy Hernandez, novio de la actriz, dijo al medio que Chase falleció el martes a causa de una meningitis y una infección en la sangre, provocando problemas sépticos y el consiguiente fallo de su organismo.

El medio asegura que, a principios de mes, la actriz había ingresado en un hospital de Los Ángeles por desnutrición.

Nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Chase comenzó su carrera como actriz de comerciales y teatro a los siete años y un año más tarde debutó en televisión participando en series como Sabrina, Cosas de Brujas o Embrujadas.

Algunos de sus trabajos más recordados son su interpretación de Samantha Darko en Donnie Darko, protagonizada por Jake Gyllenhaal, su interpretación de Lilo en la película y series derivadas de Lilo & Stitch y como la tétrica niña de pelo lacio y mojado Samara Morgan en The Ring, junto a Naomi Watts.

También dio voz en el doblaje al inglés a la protagonista, Chihiro, en la aclamada película de Studio Ghibli.

Problemas

Durante esta época también intentó lanzar una carrera como cantante independiente, grabando algunos temas de música country y pop, aunque no llegó a lanzar un álbum de gran impacto.

A partir de la década de 2010, sus apariciones en el cine y la televisión disminuyeron drásticamente y su nombre empezó a aparecer en los medios por problemas legales y personales.

En 2017 fue arrestada tras dejar a un hombre moribundo en la puerta de un hospital en Los Ángeles.