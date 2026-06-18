Pixar y las sensibilidades de hoy: Jessie asume el mando en un 'Toy Story 5' falto de humor

El estreno de la esperada película animada de Pixar, Toy Story 5, marca un nuevo hito en una franquicia que ha trascendido las salas de cine para convertirse en un verdadero fenómeno sociológico y comercial desde su origen. La saga que revolucionó la animación digital regresa para intentar cautivar una vez más a un público intergeneracional, aunque la tarea de mantener el interés con historias novedosas resulta cada vez más compleja para los creadores de Pixar.

Nacida originalmente con el propósito de entretener tanto a niños como a adultos, la saga rompió moldes al apostar por una producción realizada íntegramente mediante ordenadores, consolidando al estudio como el gran referente de la animación mundial. Desde entonces, el camino recorrido por estos entrañables juguetes ha reflejado las transformaciones de la propia sociedad y las nuevas dinámicas del entretenimiento infantil.

En esta quinta entrega, se produce un cambio significativo en el peso de los personajes tradicionales, ya que el emblemático vaquero Woody y Buzz ceden gran parte de su protagonismo a la protagonista femenina, Jessie, quien asume el rol principal en esta nueva aventura. Puede que este giro busque conectar con las sensibilidades contemporáneas.

A pesar de sus valores de producción, el filme no me logra convencer plenamente ya que para mi gusto es una propuesta excesivamente infantil y carente de la chispa humorística original. No obstante, es interesante el trasfondo social de la trama, la cual aborda con acierto la soledad de los niños y el impacto que tiene la tecnología moderna, como el abuso de las pantallas digitales y las tabletas, en detrimento de los juguetes tradicionales y la imaginación.

En definitiva, la película intenta apelar a la fibra sensible de los espectadores, especialmente de aquellos que ya son padres, buscando arrancar alguna lágrima a través de un enfoque altamente emocional y sentimental, aunque el resultado final dista de la genialidad de las primeras entregas.

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