Video Mercury Films, la ECAM y FlixOlé anuncian el proyecto de restauración de Cabezas cortadas, la película dirigida por el cineasta brasileño Glauber Rocha. El filme, rodado en España a finales del franquismo, retrata la decadencia de los regímenes totalitarios, con Paco Rabal dando vida a un antiguo dictador.

"Se trata de una película totalmente olvidada e inaccesible. Es una oportunidad perfecta para que vuelva a ser mostrada al público gracias a la nueva copia digital", ha manifestado el director de programación de FlixOlé, Miguel López, durante el ECAM Forum, acto celebrado en la Cineteca de Madrid en el que se ha dado a conocer la iniciativa.

"Se va a trabajar para llegar al proyecto original y que se vea la película como era. En pantalla grande se va a ver increíble", aseguraba durante su intervención Javier Mosqueda, coordinador del Máster en Restauración y Preservación Fílmica de la ECAM.

Video Mercury Films se encargará de digitalizar todos los materiales originales de la película, incluyendo los negativos de imagen y sonido. Por su parte, la ECAM asume las labores de etalonaje, así como la limpieza digital de imagen y sonido. El proceso concluirá con la presentación de una copia digital restaurada en 4K, cuyo estreno está previsto para 2027. Además, la copia irá acompañada de la restauración del tráiler original de la película.

Los detalles del proceso serán accesibles al público a través de un nuevo apartado ya disponible en la web de FlixOlé. Esta sección, concebida para seguir cada una de las etapas de la restauración, incluirá las labores de digitalización, la recuperación de las tonalidades primigenias de la película y el trabajo de investigación llevado a cabo para disponer de todos los materiales del largometraje.

Esta sección web también desgranará la historia de Cabezas cortadas, repasando las vicisitudes que atravesó antes, durante y después de su rodaje. Además, incorporará un artículo escrito por el historiador Esteve Riambau sobre cómo Glauber Rocha construye en la película una metáfora de la dictadura franquista, así como entrevistas inéditas a personalidades vinculadas al filme, como el segundo ayudante de dirección, Manel Esteban, y los actores Julián Navarro y José Lifante.

'CABEZAS CORTADAS', EL FILME MALDITO DE GLAUBER ROCHA

El origen de Cabezas cortadas se remonta a 1969, cuando Glauber Rocha, figura esencial del Cinema Novo brasileño, acababa de obtener en el Festival de Cannes el premio a mejor dirección por El dragón de la maldad contra el santo guerrero. En este contexto, el impulsor de la Escuela de Barcelona, Ricardo Muñoz Suay, y el productor y crítico Pere Ignasi Fages ofrecieron a Rocha 100.000 dólares para que rodara una película en España con completa libertad creativa.

Tras barajar varias posibilidades, el filme acabó situando su trama en un castillo en ruinas ubicado en un lugar indeterminado del Tercer Mundo. Allí, el antiguo dictador Díaz II, interpretado por Paco Rabal, vive su exilio atormentado por sus acciones pasadas y a la espera de que las víctimas se cobren su venganza.

El personaje de Díaz II remite tanto a tiranos latinoamericanos como al propio Francisco Franco. Paradójicamente, el filme no solo logró sortear la censura franquista, sino que obtuvo el certificado de Interés Especial y fue financiado, en parte, por el propio régimen.

Tras su estreno en 1970 en el Festival de San Sebastián, la película fue un fracaso comercial y tardó casi una década en ver la luz en el propio país del director debido a la censura por parte de la dictadura militar brasileña. Estas circunstancias consolidaron la condición de obra maldita del filme.