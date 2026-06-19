Bajo el paraguas de la comedia francesa se refugia de todo, pero cabe agradecerles a los vecinos de arriba su dedicación a cierta comedia adulta, más o menos sofisticada, que dé cuenta de problemáticas ligeras de las generaciones veteranas. Mientras el género en España se afana en atraer a las masas de público familiar e infantil, los franceses cubren la cuota con productos como El placer es mío, la historia (de aquella manera) de la pareja creadora del womanizer

Que nadie piense que el film de la directora Reem Kherici, que se reserva el papel secundario de la sexóloga, abunda en oscuras escenas de cama y tensiones psicosexuales. La aventura de los personajes de Alexandra Lamy y François Cluzet, un matrimonio que lleva 20 años casado y ha caído en cierta rutina, abunda en lo que podríamos esperar de una comedia donde inventan el célebre satisfyer: chistes de vibradores, anécdotas sexuales y las consabidas humillaciones públicas cómicas de quien se interna en un nuevo mundo.

Si algo hay que agradecer a Kherici es su nula intención de convertir la búsqueda del orgasmo femenino en una declaración feminista o un film didáctico. Estamos ante una comedia romántica con momentos de puro screwball y sí, hasta slapstick, inesperadamente divertida que inspira una sonrisa cuando no busca la carcajada. El film está rodado de cualquier manera y resulta desmañado en demasiadas cuestiones esenciales, pero consigue lo más importante: hacer cómplice al espectador de una aventura más bienintencionada que tímida.

Evidentemente, El placer es mío es un film completamente blanco, profundamente conservador, quizá demasiado. De tan inofensivo es olvidable, pero las humillaciones a las que somete a Cluzet y la voluntad del actor de llegar hasta donde sea (y la redención de pura ternura que ofrece al personaje) se aleja de discursos rancios y temibles que tanto han asomado en el cine reciente y reivindicativo. Mientras, Alexandra Lamy sabe inculcar timidez al personaje y crear una complicidad con su pareja que entretiene al espectador. No es que el film de Kherici sea la solución a nada y —desde luego— no llevará a ningún crítico al orgasmo, pero divertirá a todo aquel que se asome.