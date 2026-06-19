¿Y tú eras?

La primera vez que Emma, el personaje de Zendaya en The Drama, le pide a Robert Pattinson que vuelva a presentarse, que haga como si sus últimos segundos de vergüenza ajena nunca hubiesen sucedido y que, en definitiva, aproveche para causarle una nueva primera impresión, el que tiene toda la pinta de psicópata es él. Así nos lo parece, al menos, en esas salas de cine que tantas veces podrían pasar por tribunas en la consulta de un psiquiatra. La segunda, más que una petición una súplica, la psicópata, sin embargo, es ella. Y es una cuestión curiosa porque la tercera, quizá en la que más razones tenemos de pensar que algo no anda bien en la cabeza de ninguno de los dos, lo único que conseguimos ver es a dos personas que se quieren. The Drama es una película que viene a confirmar que no hay mayor locura que el amor.

Viéndola, fue difícil no pensar en cuando León XIV visitó a los presos de Brians para decirnos, dirigiéndose a ellos, cosas como que "los errores de una vida no determinan la identidad de una persona", que somos algo más que nuestros peores impulsos e incluso que nuestros vicios más sórdidos y consumados. En fin: que siempre nos podemos volver a presentar.

Son ese tipo de frases abismales las que más cuesta creerse cuando se las dice uno a sí mismo. Y por eso debe ser que la mayoría de las veces requieren de la ayuda de alguien que nos las diga desde fuera y que nos quiera como Zendaya a Pattinson: con esos ojos que lo mismo están cargados de curiosidad que desbordados de indulgencia; con esa mano extendida que finge no conocernos todavía, para que podamos reconocernos otra vez.

El drama de The Drama empieza con un juego, es decir, en mitad de una comedia. De ahí podría sacarse que nada está nunca a salvo de terminar convertido en tragedia, si no fuese porque los momentos más trágicos de la película son los que más incitan a la carcajada.

En otro momento de la película, en mitad de una crisis neurótica de Pattinson, lo que hace Emma es bajarle de un tirón los pantalones para dejarle con el culo al aire. Es muy difícil dejar correr los pensamientos con los pantalones por los tobillos, pienso yo. No conozco a nadie que haya compartido haberlo conseguido sin tropezar. Así que todavía más difícil debe ser tomarse en serio mientras se intenta. Quizá por eso, la escena que lo condensa todo es la última: lo mejor que podemos escuchar cuando acabamos de rebozarnos por el suelo y amenazamos con levantarnos para volver a hacerlo es tener a alguien que nos detenga y, rebosante de cariño, nos pregunte: "Perdona, ¿y tú eras?". Son esos breves segundos de pausa en los que uno puede mirarse de arriba abajo en el espejo. Tal vez reírse. Y acaso recordar que nunca es tarde para vestirse por los pies.