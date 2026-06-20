Los presentadores de Par-Impar, el programa de cine de esRadio, Dani Palacios y Juanma González, introducen un episodio nostálgico situado en junio de 2026, centrado en los aniversarios de emblemáticas películas de terror y la llegada de un nuevo gran evento a Madrid: el festival Mad Horror. Para hablar de este hito para el sector del cine, reciben a Mike Hostench, quien fuera codirector del Festival de Sitges durante dos décadas y que ahora pilota este ambicioso proyecto.

Hostench explica que el festival está diseñado para combinar una convención de terror—con firmas de talentos, puestos de cómics y videojuegos—con un festival de cine boutique. La selección cinematográfica contará con lo mejor de certámenes prestigiosos como Sitges, el Fantastic Fest de Austin y el Midnight Madness de Toronto. Entre lo más destacado se encuentran diez largometrajes nuevos y diversos homenajes que traerán una experiencia única a la capital de España.

El festival cuenta con un impresionante plantel de figuras legendarias invitadas, entre las que destacan Robert Englund, Linda Blair y Malcolm McDowell. Además, el certamen albergará tres grandes exposiciones: una dedicada al universo de la película Aliens, el regreso, que cumple 40 años; otra enfocada en la oscarizada empresa de efectos DDT; y una tercera que rinde tributo al maestro del terror español, Chicho Ibáñez Serrador.

El evento también dispondrá de zonas experienciales, incluyendo tres túneles del terror—dos de ellos inspirados en el manga y el anime japonés—escape boxes y videojuegos. Hostench y los presentadores debaten sobre cómo el género de terror ha salvado históricamente a la industria cinematográfica en épocas de crisis, citando su capacidad para triunfar con presupuestos moderados y sin necesidad de contar con estrellas de Hollywood excesivamente caras.

La conversación se traslada después a las efemérides históricas que se cumplen en 2026. Celebrando su 50.º aniversario se encuentra la obra maestra española ¿Quién puede matar a un niño?, dirigida por Serrador. También destacan los 40 años de Aliens, el regreso (1986) y de La mosca de David Cronenberg, enfatizando el impacto de estas películas en la evolución de los efectos especiales y la definición de géneros.

El terror español ocupa un lugar central en la retrospectiva, destacando el 30.º aniversario de Tesis, la brillante ópera prima de Alejandro Amenábar, y los 25 años de Los otros y de la obra de Guillermo del Toro, El espinazo del diablo. Los locutores recuerdan también el enorme éxito internacional de Darkness, dirigida por Jaume Balagueró, que llegó a recaudar más de 22 millones de dólares en las taquillas de Estados Unidos.

Por último, rememoran otros títulos de culto como El día de la bestia (1995), de Álex de la Iglesia, que tuvo una mítica andadura en el Cine Rex de Madrid, y No profanar el sueño de los muertos de Jorge Grau. También repasan rarezas extremas como Sardu o Street Trash, concluyendo que el cine fantástico y de terror patrio sigue siendo una potencia vibrante y respetada internacionalmente.