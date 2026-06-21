No es muy habitual que el cine internacional adapte películas españolas, aunque hay algunos casos. Por ejemplo, el remake de Abre los ojos bajo el título de Vanilla Sky con Tom Cruise o El desconocido que ha tenido hasta dos versiones: la surcoreana Hard Hit y la estadounidense Retribution con Liam Neeson. La mayoría de las veces sin demasiado acierto, todo hay que decirlo.

Pero si hablamos de estropicios tenemos que referirnos a la saga Culpables. Mercedes Ron es una autora argentina que se dio a conocer en la plataforma Wattpad donde empezó a acumular millones de lecturas. Su saga Culpables (Culpa mía, Culpa tuya y Culpa nuestra) se adaptó en España con un resultado más que cuestionable. Muy buena producción, pero con un guion bastante malo que se sustentaba en el morbo. Sin embargo, con cada estreno Prime Video batía récords.

El éxito ha sido tal que ahora el cine británico está adaptando la trilogía. Tras el estreno de Culpa mía: Londres (un subtítulo para dejar claro que se trata de una versión distinta), este fin de semana la plataforma estrena Culpa tuya: Londres. Si tienes un producto que te funciona, pese a su calidad cuestionable, es lógico que Prime Video quiera seguir explotando el fenómeno.

La saga británica vuelve a tener una buena factura pero la adaptación anglosajona, titulada en su versión original Your Fault: London, parece haber perdido por el camino toda la esencia que convirtió a la historia original en un fenómeno de masas para la franquicia literaria en español.

Romance prohibido

La historia es la misma, un romance entre hermanastros que carece por completo de pasión y de la tensión dramática propia del género del melodrama juvenil. El traslado de la trama a los entornos más exclusivos y fríos de Londres termina por descafeinar el conflicto emocional. En esta segunda entrega ella se va a estudiar a Oxford, donde conocerá a un chico que despertará los celos de su pareja, y él se centrará en su trabajo en la empresa familiar, donde su buena relación con una compañera hará lo mismo. Qué original.

Los jóvenes actores Asha Banks y Matthew Broome, encargados de encarnar a los atormentados protagonistas, no logran replicar la química destructiva y magnética de la pareja de la versión española original. Cierto que la relación ha perdido en toxicidad, es lo que tiene poder aprender de los errores, pero un poco ya que volvemos a estar ante una sucesión de clichés visuales sin alma.

A pesar de los esfuerzos por suavizar los aspectos más controvertidos de la obra original, la película sigue fundamentándose en dinámicas de vínculos románticos tóxicos. El filme no logra equilibrar su pretensión de drama adolescente maduro con los imperativos comerciales de una trama cargada de celos, adicciones y comportamientos obsesivos poco constructivos.

Al despojar a la obra de su garra original, que tampoco es que fuera buena, en favor de una estética más estandarizada y supuestamente global, la producción británica ha terminado por entregar un producto insípido que difícilmente convencerá tanto a los seguidores más fieles de la escritora como al público general.

Esta semana hay más estrenos en streaming como Maridos en acción y Mensajes de voz para Isabelle en Netflix, Los misterios de Flavia en Movistar Plus o Queerpanorama y Destino desconocido en Filmin.

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