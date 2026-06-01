De la heroína en los ochenta a la Movida: radiografía de la rebeldía en España

La plataforma FlixOlé estrena dos colecciones que agrupan películas que sirven para radiografiar la evolución de la sociedad y la cultura en España. El primer ciclo es el denominado Jóvenes y rebeldes, una selección de largometrajes que aborda la adolescencia y la juventud en diferentes etapas históricas de nuestro país.

Historias que sirven como un excelente reflejo de las modas, las corrientes musicales y los cambios de actitud de las distintas generaciones de españoles. El ciclo permite viajar desde la época de la música pop y el fenómeno ye-ye hasta el apogeo del cine quinqui y las discotecas de finales de los años setenta, mostrando cómo ha ido mutando el arquetipo del rebelde juvenil a lo largo del tiempo.

Dentro de esta colección se encuentran películas tan dispares como Los chicos del Preu o la crudeza de 27 horas, dirigida por Montxo Armendáriz, que se convirtió en una de las primeras producciones españolas en abordar de manera directa el drama de la heroína y la drogadicción entre la juventud vasca de los ochenta. También sobresale Nunca en horas de clase, una cinta de José Antonio de la Loma estrenada en 1978 que se desmarca ligeramente de su habitual cine de delincuencia para ofrecer una aproximación de corte más discotequero y bailable, muy influenciada por las corrientes norteamericanas de la época.

'Nunca en horas de clase'.

Otras obras destacables del ciclo son El camino de los ingleses, dirigida por Antonio Banderas, un retrato muy personal sobre el fin de la adolescencia que ayudó a consolidar la carrera de actores jóvenes como Mario Casas; Maravillas, dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón, que mezcla elementos del cine de barrios con el realismo mágico tan propio de su autor, contando con un reparto excepcional que incluye a Fernando Fernán Gómez y Enrique San Francisco. El bloque se cierra con comedias más luminosas pero igualmente críticas como Besos para todos de Jaime Chávarri, protagonizada por Emma Suárez.

Historias de una noche

El segundo gran ciclo temático de FlixOlé es Sucedio una noche, cuyo título rinde homenaje al clásico de Frank Capra. La particularidad de esta selección es que todas las películas que la integran desarrollan su acción en el transcurso de una sola noche. Entre las opciones más divertidas y surrealistas, podemos revisar Un grano de mostaza, La hora incógnita de Mariano Ozores o la emblemática El ángel exterminador del maestro Luis Buñuel, que sigue sorprendente por su atmósfera misteriosa y la fuerza de sus interpretaciones.

Sin embargo, la obra cumbre que Andrés Arconada recomienda encarecidamente dentro de este ciclo es Función de noche, dirigida por Josefina Molina. Se trata de un docudrama real e inclasificable que sigue a la actriz Lola Herrera en su camerino mientras representa la obra teatral Cinco horas con Mario.

'Noche de vino tinto'

La película muestra el doloroso e íntimo reencuentro de la actriz con su exmarido Daniel Dicenta, convirtiéndose en un ejercicio de honestidad brutal y casi terapéutico donde se difuminan las fronteras entre realidad y ficción. Una joya que ha sido recientemente restaurada con gran calidad de imagen y sonido por la plataforma.

Dentro del ciclo también encontramos títulos menos conocidos pero de gran valor artístico como Noche de vino tinto, vinculada a la corriente de la Escuela de Barcelona y dirigida por el cineasta portugués afincado en España José María Nunes.

El descubrimiento del mes

Este mes la plataforma FlixOlé nos invita a descubrir la película Manuela de Gonzalo García Pelayo, que celebra su cincuenta aniversario. Un título que destaca por su potente banda sonora de rock andaluz y flamenco, con temas de Triana y Lole y Manuel.

El título, protagonizado por Charo López y Fernando Rey, nos presenta a Manuela, hija de un cazador furtivo, que se casa con el criado del rico don Ramón, quien está enamorado de ella. Su belleza natural y su sensualidad a flor de piel encienden pasiones que desencadenan toda clase de conflictos.

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles de los ciclos.