Michel Franco no esquiva la incomodidad. El director mexicano regresa a España para presentar Dreams, una historia que arranca con un joven bailarín mexicano que cruza ilegalmente la frontera de Estados Unidos por amor y por su sueño de bailar, y que pronto se revela como un retrato afilado de las dinámicas de poder dentro de una relación marcada por la desigualdad. "La película narra una relación tóxica de pareja, en donde entre más se quieren más daños se hacen", ha resumido en esCine el cineasta responsable de títulos como Nuevo Orden o Memory.

El protagonista, interpretado por el bailarín Isaac Hernández, mantiene una relación apasionada con una millonaria filántropa encarnada por Jessica Chastain. Todo funciona entre los dos mientras ella vive en México dirigiendo la fundación de su millonaria familia, pero el conflicto estalla cuando él aparece sin avisar en San Francisco. "El racismo y clasismo del mundo en el que ella vive no le permite estar con un joven mexicano", explica Franco, que apunta a un trasfondo que la protagonista nunca llega a superar: "Hay en el fondo un tema también racial". Cuando el bailarín comprende que está siendo utilizado, encuentra la dignidad de poner distancia, un gesto que descoloca por completo a ella.

Dignidad frente a privilegio

Para Franco, el personaje femenino retrata una contradicción social. "La gente que nace y vive con todo resuelto en lo económico y con el privilegio está poco equipada para los retos que la vida puede imponerle", reflexiona. Ella se cree buena persona por ejercer la filantropía, pero cuando debe poner en juego su estatus para demostrar su amor, no se atreve. El bailarín, en cambio, prefiere apostar por su propia dignidad antes que por el dinero o el privilegio que ella encarna.

El director defiende además un cine sin pudores. Las escenas sexuales de Dreams son explícitas pero nunca gratuitas, y van marcando la evolución de la relación. Franco lamenta el "puritanismo" de los últimos años en la pantalla y reivindica que, bien construidas, esas escenas resultan reveladoras. Se rodaron sin coordinador de intimidad gracias a la complicidad con Chastain, que también figura como productora y aportó de su propia casa el vestuario y las joyas de su personaje de alta sociedad.

La escena en las escaleras que fue idea de Chastain

Una de las secuencias más intensas partió de la propia actriz. Franco relata que fue ella quien propuso rodar el reencuentro sexual en las escaleras de la casa, donde la pareja empieza a desnudarse con urgencia nada más cruzar la puerta. "Las escaleras ayudan a mostrar y no mostrar", le dijo Chastain, una solución que el director convirtió en una coreografía aprovechando el físico y fuerza de Hernández como bailarín. El cineasta, que no hace ensayos, asegura que el resto de escenas se resolvieron en el momento del rodaje, siempre buscando que cada plano se sintiera real.

El contexto migratorio sobrevuela toda la película. Franco la rodó en el verano de 2023, antes de la reelección de Donald Trump, pero la actualidad ha amplificado su lectura. El director mexicano no se anda con rodeos al describir las redadas en Estados Unidos: ICE se ha convertido en una fuerza que persigue a "gente inocente, simplemente por el origen", trabajadores honestos a los que cualquier ciudadano puede señalar. "Es como pensar en la Gestapo o algo así, es un horror", advierte.

Sobre el momento del cine iberoamericano se muestra optimista: la complejidad y la violencia de realidades como la mexicana o la brasileña dan "material para que el cine sea un medio que explora conflictos" y se mantenga "muy vivo".

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