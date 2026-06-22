El cine español exige más tiempo a Urtasun para enmendar su "trascendental" ley

Un total de trece entidades de distintos sectores del audiovisual y cine español —producción, distribución, exhibición y televisión— remitieron el pasado jueves una carta al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de la que afirman que aún no han tenido respuesta, en la que pedían tener un margen temporal más amplio para que los grupos parlamentarios puedan presentar las enmiendas para la ley del cine, una norma "trascendental para el sector".

Así lo han dado a conocer este lunes a través de un comunicado las asociaciones firmantes, entre las que se encuentran Aecine (Asociación Estatal de Cine), Aevod (Asociación Española de Vídeo on Demand), Acción (Asociación de directores y directoras de cine), Diboos (Federación Española de Asociaciones de Productoras de Animación y Efectos Visuales), FECE (Federación de Cines de España), Fedicine (Federación de Distribuidores Cinematográficos), Naece (Nueva Asociación de Exhibidores de Cine de España) y PATE (Productores Audiovisuales).

También figuran PIAF/MAPA (Productoras Independientes Audiovisuales Federadas / Mesa Territorial de Productores Audiovisuales), PROA (Federación de Productoras Audiovisuales), Profilm (Asociación de Productoras Españolas de Audiovisual Internacional), Próxima Cine (Asociación de Distribuidores de Cine Independiente y de Autor en V.O.) y Uteca (Unión de Televisiones Comerciales en Abierto).

En la carta, las entidades agradecen al Ministerio de Cultura el "esfuerzo realizado" para impulsar una nueva norma del sector, así como "por la disposición al diálogo y la atención prestada", al tiempo que expresan su voluntad de colaborar activamente en la consecución de un marco normativo sólido, estable y ampliamente respaldado por el conjunto de la industria.

En este sentido, consideran fundamental que su tramitación se desarrolle "desde el máximo consenso posible, garantizando la participación efectiva de todos los agentes implicados y permitiendo un análisis detallado de sus implicaciones económicas, culturales e industriales".

Por ello piden que se facilite información adicional sobre aquellas modificaciones, revisiones o aspectos del proyecto de ley que estén siendo objeto de negociación o análisis durante la actual tramitación parlamentaria, y que se valore la posibilidad de solicitar a la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados la ampliación del plazo para la presentación de enmiendas hasta finales del próximo mes de septiembre.

"Entendemos que dicha ampliación temporal permitiría enriquecer el proceso de interlocución entre los distintos agentes del sector y las instituciones, favorecería un análisis más profundo de aquellos aspectos que todavía requieren clarificación y contribuiría a alcanzar una ley con el mayor grado posible de consenso y respaldo sectorial, llamada a sustituir a una norma que ha estado vigente durante casi dos décadas", aseguran las entidades.

En el comunicado, las trece asociaciones advierten de que "el tiempo se acaba" y por eso hacen pública esta petición para alcanzar una ley que cuente "con el mayor grado posible de consenso y respaldo sectorial".