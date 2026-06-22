Fernando Méndez-Leite, reelegido presidente de la Academia de Cine

Fernando Méndez-Leite ha sido reelegido presidente de la Academia de Cine, donde la candidatura encabezada por el director y guionista ha obtenido 858 votos, el mayor respaldo registrado hasta el momento en la historia de la institución. Le acompañarán en su segundo mandato el productor Félix Tusell como vicepresidente primero y la actriz Ángela Cervantes como vicepresidenta segunda.

La votación ha tenido lugar este sábado en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el Teatro La Latina de Madrid, con una mesa electoral presidida por la notaria Eva Fernández Medina, donde Méndez-Leite ha afirmado que se presentó a la reelección "para dar continuidad a un programa y un trabajo de modernización de la Academia, que es en la actualidad una institución viva y en continua renovación, que alcanza ya los 3.000 miembros y desarrolla actividades informativas, culturales y de formación".

El cineasta ha destacado además la colaboración con otras instituciones de la cinematografía española e internacional, así como el compromiso con "la igualdad, la diversidad y la descentralización" y ha agradecido el trabajo de los miembros salientes de la Junta Directiva, en particular de los vicepresidentes Rafael Portela, "que deja la Junta Directiva después de ocho años de entusiasta y eficaz dedicación", y Susi Sánchez. "A los dos debo el éxito de la gestión", ha señalado. Entre los retos de la nueva etapa, ha subrayado "por su complejidad el desarrollo del proyecto del Museo del Cine Español".

Por su parte, el nuevo vicepresidente primero, Félix Tusell, ha afirmado "que la Academia goza de una salud inmejorable. Es el mejor reflejo del talento y la diversidad de sus integrantes y del gran momento que está viviendo el cine español, tanto dentro como fuera de nuestro país", ha manifestado el productor, quien ha asegurado asumir el cargo "con mucha ilusión".

Asimismo, Ángela Cervantes ha indicado que asume el cargo "con respeto y ganas de aportar lo máximo" y ha señalado entre sus prioridades impulsar la actividad de la Academia fuera de Madrid. "Me ilusiona poder generar más movimiento y actividades desde la sede de Barcelona y otras ciudades para ayudar a descentralizar la Academia y que otros miembros puedan participar más", ha asegurado la actriz.

La Asamblea, en la que los miembros de Barcelona, Málaga, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, Valladolid y Vitoria han podido intervenir por videoconferencia, también ha servido para elegir a los nuevos integrantes de las Comisiones de Especialidad. El miembro más votado de cada especialidad pasa a ser vocal en la Junta Directiva con mandato hasta 2030, renovando así la mitad de los componentes de un órgano formado por dos vocales por cada una de las quince especialidades, un presidente y dos vicepresidentes, como ha informado la Academia en un comunicado.