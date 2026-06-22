Hallan muerta en su coche en extrañas circunstancias a la hija del mítico director William Wyler y a su marido

La muerte de Wylie y Judith Sheldon, una conocida pareja vinculada al mundo cultural y cinematográfico de San Francisco, ha conmocionado a la comunidad artística tras ser hallados sin vida en su vehículo, detenido al borde de la carretera y sin signos aparentes de violencia.

El suceso tuvo lugar el pasado 15 de junio, cuando agentes de la Patrulla de Carreteras de California recibieron una llamada de aviso y acudieron al lugar de los hechos. Un Jeep Compass permanecía estacionado en la Interestatal 5, al norte de Fawndale Road, con el motor encendido. En el interior encontraron inconscientes a sus dos ocupantes. A pesar de los intentos de reanimación por parte de los servicios de emergencia, ambos fueron declarados muertos en ese mismo momento.

Las víctimas fueron identificadas como Judith Judy Wyler Sheldon, de 84 años, y Wylie Sheldon, de 86, residentes de San Francisco. El caso permanece bajo investigación y, por el momento, no se ha determinado la causa exacta de la muerte. Según las autoridades, no hay indicios de accidente ni de intervención de terceros, y todo apunta, tal y como señalan fuentes oficiales, a posibles causas médicas, aunque esperan esclarecer lo ocurrido tras las autopsias.

The San Francisco film community is mourning Judy Wyler Sheldon and her husband, Wylie Sheldon, longtime arts patrons who were found dead Monday inside a running sport utility vehicle near Redding. pic.twitter.com/Kk2UrTTKAj — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) June 19, 2026

Las altas temperaturas registradas ese día, cercanas a los 43 grados, podrían haber influido. El vehículo no presentaba fallos mecánicos y tenía combustible suficiente, pero no contaba con agua en su interior.

Hija del reconocido director William Wyler

La noticia ha impactado especialmente en el ámbito cultural. Los Sheldon eran figuras muy conocidas en San Francisco, donde durante décadas apoyaron activamente iniciativas artísticas. Su hogar era un punto de encuentro habitual para cineastas, músicos y amantes del séptimo arte, y ambos destacaban por su labor como mecenas.

Judith Wyler Sheldon tenía además un vínculo directo con la historia de Hollywood. Hija del reconocido director William Wyler, ganador de tres premios Óscar, y de la actriz Margaret Tallichet, inició su carrera como actriz en los años cincuenta antes de orientar su trayectoria hacia la preservación cinematográfica.

Desde finales de los años noventa, se convirtió en una pieza clave del San Francisco Silent Film Festival, llegando a presidir su junta directiva y siendo una de las principales impulsoras del cine mudo en la ciudad. Junto a su esposo, también abogado de profesión, contribuyó a consolidar una activa comunidad cultural en torno al cine clásico.

El hallazgo de sus cuerpos se produjo cuando se dirigían, como cada año, a un festival de teatro en Oregón, una tradición que compartían con amigos desde hacía décadas. La noticia de su fallecimiento ha conmocionado al sector cultural, que ha reaccionado con numerosos mensajes de reconocimiento hacia una pareja que dedicó gran parte de su vida a promover y proteger el arte cinematográfico.